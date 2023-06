L’estada del Guixés Fibra FS Solsona a la Divisió d’Honor Catalana ha estat efímera. Un any menys dues setmanes després que es consumés l’inesperat descens del conjunt de la capital del Solsonès, els jugadors de la nau capitana del FS Solsona van certificar la tornada a la quarta categoria estatal.

Tal com assenyala Eliseu Ribalta, jugador del primer equip i coordinador esportiu de l’entitat, «la pèrdua de la plaça a la Tercera Divisió Nacional va ser dolorosa i imprevista, en definitiva, un cop molt dur. Vam ser tota la temporada 2021-22 fora de la zona de descens i, quan faltaven menys de dos minuts per al final dels decisius partits de la darrera jornada de lliga, ens hi manteníem». Malauradament, en menys de 120 segons, el Guixés Fibra FS Solsona va encaixar el gol de la derrota contra el campió AE Penya Esplugues (2 a 3), alhora que el FS Sant Sadurní remuntava un advers 4 a 6 contra l’ENFAF Andorra (7 a 6).

El descens va precipitar el tancament d’un cicle. «Set jugadors del primer equip van optar per retirar-se i, per tant, el cos tècnic va haver d’entomar el desafiament d’encarar el relleu de tota una generació de jugadors». Així doncs, la plantilla del Guixés Fibra FS Solsona es va rejovenir quasi completament. Només s’hi van mantenir dos jugadors amb un notable bagatge competitiu: l’ala Serafí Magín i el tanca Eliseu Ribalta. En aquest context, el màxim responsable tècnic de la formació, Jaume Sabata, va afrontar el curs esportiu 2022-23 amb tres objectius: assolir la permanència a la Divisió d’Honor Catalana; incidir en la progressió dels joves i prometedors valors del planter de l’entitat solsonina i canviar l’estil de joc que caracteritzava el primer equip del Guixés Fibra FS Solsona prioritzant, a partir d’ara, jugar de quatre enlloc de fer-ho amb un pivot de referència.

El primer tram de la competició semblava confirmar l’encert del pla dissenyat pels tècnics i directius del club per recuperar la categoria perduda a mitjà termini. No endebades, després de jugades les set primeres jornades, el Guixés Fibra FS Solsona presentava un balanç de dues victòries, tres empats i dues derrotes. Malgrat tot, els resultats no reflectien el potencial que apuntava la renovada plantilla solsonina. «Dominàvem els partits i adquiríem avantatge en el marcador, però degut a la inexperiència, preníem males decisions en els trams finals dels enfrontaments, una circumstància que ens penalitzava», exposa Eliseu Ribalta.

Aquest fet es va minimitzar a partir de finals de novembre i el Guixés Fibra FS Solsona va deixar de sumar els tres punts, per última vegada, el primer cap de setmana de març. Després, fins el final de la competició, els solsonins van signar deu victòries consecutives. «Quan vam guanyar a la pista del Futsal Valls, el segon classificat, ens vam conjurar per aconseguir el títol de lliga i l’ascens de categoria. Des d’aquell dia, signar la segona posició va deixar de ser una possibilitat acceptable», revela Eliseu Ribalta. La determinació dels del Solsonès va facilitar la consecució d’una fita que ningú es plantejava en començar l’exercici. A més, l’ala Serafí Magín va ser el màxim golejador de la competició amb 32 gols marcats en 22 partits jugats (1,5 de mitjana).

El proper repte de la plantilla que configuren els porters Agustí Alcázar i Miquel Casafont; els tanques Guillem Pons i Eliseu Ribalta; els ales Marc Caelles, Serafí Magín, Miquel Mujal, Aleix Pérez, Toni Sánchez i Joan Vila, i els pivots David Estany i Nourddin El Morabiti és «segellar la permanència a la Tercera Divisió Nacional. Els jugadors tenen el compromís i el talent necessaris per aconseguir-ho», sentencia Eliseu Ribalta.

Una dècada després de la seva constitució, el club que va agafar el relleu de la PB Solsona dinamitza un total de 12 formacions, a més de l’equip de futbol sala inclusiu configurat conjuntament amb l’associació Amisol i del grup d’iniciació. El FS Solsona té un sènior femení (Segona Divisió Catalana), un sènior B (Segona Divisió Catalana) i un conjunt de veterans que juga al grup lleidatà de la Tercera Divisió Catalana. El planter el configuren dos cadets, dos infantils masculins i un de femení, un aleví i dos benjamins. La propera temporada es vol ampliar el número d’equips formatius amb la creació d’un juvenil i d’un aleví femení.