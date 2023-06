Molts entrenadors, quan fan rodes de premsa i parlen d'algun jugador seu que s'ha lesionat, sempre diferencien l'alta mèdica de l'alta esportiva. La primera és la que donen els doctors quan l'afectació ja s'ha sanat. Però la segona triga més, i és la que arriba quan el practicant torna a estar al mateix nivell en què estava quan s'ha fet mal. Aquest tram entre l'una i l'altra té des d'aquest divendres un nou espai per ser tractat a Manresa.

El Cimetir (Centre Integral de Medicina Esportiva, Traumatologia i Rehabilitació) de la Clínica Sant Josep ha presentat la nova unitat de readaptació esportiva integral, una peça que, com ha explicat el director del centre, Albert Estiarte, "completa el puzle" que es va iniciar fa una dècada i mitja amb la intervenció sobre els lesionats. La unitat, a més, no té un objectiu per a l'elit, sinó que va destinat a qualsevol persona que faci esport en les seves múltiples variants i nivells, per tal que recuperin l'estat de salut necessari per reprendre la seva activitat.

On, qui i per què?

Estiarte ha explicat, en la presentació, que quan van parlar de la necessitat d'aquesta unitat amb el doctor Jordi Puigdellívol es van fer tres preguntes. Una era on fer-ho. I van decidir que al Cimetir, ja que "des que vam crear-lo ha tingut èxit, un lloc on els esportistes podien trobar tot allò que buscaven en diferents llocs de la comarca". La segona era qui ho havia de fer. "Hi havia moltes opcions, però vam anar a buscar els millors". Un és el santvicentí Juanjo Brau, "un dels primers especialistes del país". Un altre, el doctor Lluís Til, "una referència per a mi" i actualment director dels serveis mèdics del Benfica, després d'haver passat pel CAR de Sant Cugat i el Barça. I per coordinar-ho tot, a part del mateix Puigdellívol, la infermera especialitzada en atenció als esportistes del Cimetir Mònica Corrius, "sense la qual tampoc no funcionaria tot".

La tercera pregunta és per què es fa. Estiarte ha explicat que els esportistes d'elit ja saben que hi ha aquest període de reintroducció a la pràctica esportiva, però potser la gent del carrer, no tant. "Llavors, quan ja no em fa mal, torno a fer esport, torno a recaure i deixo de fer-ne. Error gravíssim". A part, la unitat compta amb d'altres professionals, com fisioterapeutes, dietistes i d'altre persona que col·labora en tot el procés.

Fins i tot sense lesionar-se

El doctor Jordi Puigdellívol ha volgut deixar clar, en la seva intervenció, que fins i tot la unitat pot ser útil sense estar lesionat. "Pots tenir unes mancances musculars o de mobilitat, tant si t'has fet mal, com si no, que no et permeten arribar on vols. Tot això es pot tractar". Ha volgut fer incidència que la seva experiència amb els esportistes d'elit fa un paper "com si fos la Fórmula 1, en què totes les novetats després es poden traslladar a la gent del carrer". En aquest sentit, l'acte ha tingut la presència d'esportistes de pes de la comarca com Rafa Martínez, Xavier Llobet o Nina Pont.

Puigdellívol també ha fet incidència en un aspecte que l'està preocupant molt últimament, com són les greus lesions de genoll en les nenes i noies que fan futbol femení. "El creixement de la pràctica en les dones és exponencial i es trenquen molt els creuats [per motius fisiològics, en molts casos]. Cal un sistema de prevenció adequada per evitar que es converteixi en un mal de la societat".

La presentació també ha comptat amb la presència de l'alcalde, Marc Aloy, i del regidor d'Esports i Salut, Anjo Valentí, en el seu primer acte en el càrrec. Aloy ha destacat que aquest és "un projecte pioner en el país, que ens dona visibilitat" i que "en la ciutat vivim l'esport d'elit, però també de base i està creixent molt el nombre de persones que fan esport per millorar la salut".