El Club Tennis Taula Valls de Torroella segueix amb la seva marxa d'ascensos iniciada fa temps i ha pujat de cop dues categories, passant de Segona a Preferent, la màxima del tennis taula català, en què jugarà l'any que ve. El conjunt bagenc, campió del seu grup, va superar per 4-1 el CTT Vilafranca en les fases finals disputades a Barcelona. Després es va enfrontar al Forn Bertran Badalona, de Primera, i el va derrotar per 4-0. L'equip està format per Domènec Torrades, Guillem Pich, Joan Cussó i Manel Vázquez.