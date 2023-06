L'Igualada Rigat ha presentat el cos tècnic que acompanyarà el primer entrenador, Marc Muntané, en l'aventura de dirigir el primer equip a l'OK Lliga. Els dos entrenadors que seran al seu costat són Joan Traver i Jaume Bové.

Traver ja ha treballat amb Muntané durant diversos anys portant els equips sèniors del club, amb els quals han aconseguit alguns ascensos, com ara el de fa uns dies de Nacional Catalana a OK Lliga Plata. Serà una peça clau en l'anàlisi del rival i per millorar la tàctica de l'equip.

Va començar al món de l'hoquei a Piera, abans de jugar a d'altres equips com el Montbui, el Capellades o el Taradell. Va arribar a Igualada de la mà de Muntané i ha anat entrenant equips fins a convertir-se en la seva mà dreta.

Pel que fa a Bové, és de Vilafranca, on va agafar la pissarra després de deixar els patins en categoria juvenil. Va ser a totes les categories fins a Primera Catalana amb l'equip de la seva ciutat, abans d'incorporar-se al Capellades, del qual procedeix. Amb els groc-i-negres ha fet tàndem amb Ivan Olvera a Nacional Catalana. És analista a la banqueta i també des de la cabina de premsa, ja que té experiència a la ràdio.