El CN Manresa i el CN Sallent van acumular tres medalles, un or per als primers i dos bronzes per als segons, en el Campionat de Catalunya aleví de natació que es va disputar a les piscines Picornell de Barcelona.

Pel que fa als manresans, Guillem Gálvez va guanyar en els 100 metres braça de dotze anys amb un temps d'1.24.85, amb dos segons i mig d'avantatge sobre el segon classificat, Alexis Bosch, del Sant Sadurní. En la mateixa categoria d'edat, Joan Perramon va ser sisè en els 400 metres lliures i novè en els 100 esquena i els 200 lliures. També van participar-hi Gerard Fàbregas, Gabriel Carrillo, Joan Clotet, Marc Barea, Arnau Zumaquero, Martí Yerro i Alícia Puigdellívol. Per la banda sallentina, Ona Fernández va ser tercera enels 50 esquena, quarta en els 100 esquena i cinquena en els 200 esquena i els 50 metres papallona. També va aconseguir la medalla de bronze Leire Rodríguez, en el seu cas en els 50 metres braça. Va completar l'actuació sent tretzena en els 50 lliures, 14a en els 100 braça i 17a en els 200 braça.