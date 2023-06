El fenomen de la Kings i la Queens League de Gerard Piqué ha establert una nova manera d’entendre el futbol. Les seves normes canviants setmana rere setmana, les armes secretes o un dau que fa de les seves al final de cada part mantenen enganxats els més joves a Twitch cada cap de setmana. És un mercat emergent, com el del futbol femení. Mentre està costant arribar a una professionalització real de la lliga espanyola, la Queens recluta exjugadores de nivell i, fins i tot, futbolistes de primera divisió. ¿Pot la Queens League ser una amenaça per al creixement del futbol femení?

«La idea de fer la Queens la tenim des del principi, des que va néixer la Kings League», reconeix Oriol Querol, CEO de la competició. «És cert que la volíem fer bastant més endavant, però el boom, l’èxit i la repercussió de la Kings ens va obligar a avançar-ne alguns i la Queens va ser la primera», afegeix. La decisió va ser unànime dels presidents dels 12 equips de la Kings: tots volien tenir el seu equip femení.

Tots els presidents van replicar les condicions laborals i econòmiques dels futbolistes masculins al femení. «La mateixa empresa de fisios està amb els nois i amb les noies. Tenim entrenador i segon entrenador, Community Manager, és el mateix tant per a nois com per a noies. I jo crec que aquesta és una de les claus», reconeix a EL PERIÓDICO Adri Contreras, ‘influencer’ i president d’El Barrio, campió de la primera edició de la Kings League. Els salaris, marcats per la lliga, són els mateixos per a nois que per a noies: 75 € per partit.

En el moment en què es va decidir la creació de la Queens, es va emular el mateix procediment portat a terme per a la lliga masculina. Un procés de selecció acabaria designant les millors jugadores perquè al draft els equips fessin la seva tria. En aquest procés és quan va venir la primera sorpresa. «Atraure jugadores era el que més ens preocupava. Prevèiem que hi hauria menys nombre de futbolistes que es volguessin apuntar, perquè la massa de jugadores de futbol tradicional i futbol base a Catalunya és menor que la de nois. Per sort s’hi van apuntar unes 6.000, moltes més del que esperàvem. Això ens va permetre fer el mateix procés que amb els nois: triar i, per tant, pujar el nivell», reconeix Querol.

La majoria de les jugadores que van arribar al draft tenen un passat a les altes categories del futbol femení. Exfutbolistes del Barça, l’Espanyol i de clubs més petits van veure a la Queens una oportunitat diferent.

«Em vaig haver de retirar del futbol professional per lesions molt greus de genoll», recorda Sara Mérida, actual jugadora de Porcinas. «Quan em van presentar el format i vaig veure les dimensions del camp, els temps, que eren canvis volants, tres mesos de competició, un o dos entrenaments a la setmana... Em vaig llançar perquè s’adaptava perfectament a allò que necessitava: intentar tornar a jugar malgrat el meu genoll. Aquest format m’ha ajudat a tornar a sentir el camp. Fa deu anys que ho vaig haver de deixar per les lesions i a mi m’està donant molt tornar a vestir-me de curt», reconeix emocionada.

Però la Queens no només la formen jugadores amateurs amb l’ímpetu de demostrar el seu talent sobre el verd. Estrelles consumades i històriques del futbol femení han vist en aquesta competició una nova oportunitat. Melanie Serrano, emblema del Barça i de la professionalització de l’equip que ja suma dues Champions, també s’ha vestit de curt per a la Queens. «És un focus mediàtic molt important al què tothom està atent. És visibilitat i ajuda la jugadora a estar més present i que totes tinguin aquesta oportunitat. És un futbol diferent. L’única cosa que té igual al futbol tradicional és la pilota», relata.

Hi ha moltes diferències substancials entre les dues competicions: la Queens té VAR, mentre que la Lliga F no pensa implementar-lo a curt termini; també canvien les dimensions del camp, la durada dels partits o el nombre de jugadores per equip (la Queens és futbol-7).

És competència directa?

El futbol femení està creixent a Espanya. Les llicències augmenten cada any, els equips es professionalitzen i la Lliga està intentant establir un nou sistema de competició que permeti consolidar aquest creixement exponencial. Llavors, ¿pot ser que la Queens sigui una amenaça real per al creixement del futbol femení? ¿Pot minvar les seves opcions de creixement? ¿Pot el futbol tradicional perdre potencials jugadores que prefereixin la Queens? ¿Hi haurà cossos tècnics que prefereixin un projecte com la Queens abans que recalar a la Lliga F?

«Des de la lliga professional, han de mirar com han generat aquest format, la comunitat que estan fent, i han de tenir en compte que el futbol femení és aquí, que el futbol femení interessa. El que passa és que cal ajudar una miqueta i cal apostar», reclama Rubén Casado, exentrenador de l’Espanyol i ara tècnic de Porcinas. «La Queens té moltes coses integrades que el futbol tradicional no té. Hi ha casos més clars a nivell de visibilitat, de repercussió i d’incorporació de noves tecnologies», afegeix Lluís Cortés, exentrenador del Barça i que actualment forma part de l’estructura de Jijantas.

«La Queens no és una amenaça per al futbol femení tradicional, li porta molt avantatge i és molt difícil que arribi a superar-lo. Però sí que és un toc d’atenció per a l’estructura tradicional del futbol federat, que ha de replantejar-se algunes coses i intentar innovar o adaptar-se als moments actuals. La Lliga F hauria de prendre nota de les moltes coses que la Queens està fent bé. Són models que poden conviure i que han de créixer de la mà», reflexiona Cortés, el tècnic que va aixecar la primera Champions de l’equip blaugrana.

Des que la Queens va començar el seu camí, ha crescut de forma exponencial. Moltes són les mirades que hi estan posades i les marques ho saben. En les set jornades disputades, la competició compta amb una mitjana per sobre dels 155.000 dispositius connectats en directe, amb pics per sobre dels 350.000 a través de Twitch i Cuatro. Unes xifres gens usuals per a la Lliga F, que dona el seu contingut mitjançant DAZN en una subscripció de pagament.