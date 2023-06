L'escorta aragonesa de 22 anys Zoe Hernández és el vuitè fitxatge del Cadí la Seu de cara a la temporada que ve i provoca que la plantilla urgellenca ja disposi d'onze jugadores, malgrat que encara no té entrenador. Hernández, formada al Casademont Saragossa, va jugar la temporada passada a la segona categoria, la Lliga Femenina Challenge, amb el Fundación Navarra Baloncesto Ardoi, on va anotar 9,4 punts de mitjana per partit.

S'afegeix a les bases Elise Ramette i Carmen Grande, a les també escortes Cameron Swartz i Júlia Soler i a les ales Anna Palma i Sara Rún Hinriksdóttir per formar el joc exterior de l'equip. Per dins segueix Montse Brotons i arribaran Veronika Remenárová, Maggie Bair i Sierra Campisano.