Cap dia sense la seva bomba informativa a can Barça. La secció de bàsquet ha anunciat aquesta tarda un sorprenent relleu a la banqueta: Roger Grimau (Barcelona, 1978), que la temporada 2014-15 va jugar a La Bruixa d'Or Manresa, serà el nou entrenador les dues properes temporades en substitució de Saras Jasikevicius. Després del comiat de Nikola Mirotic, la secció perd el tècnic que en els últims tres anys ha guanyat cinc títols, dues Lliga Endesa (2021 i 2023), dues Copes del Rei (2021 i 2022) i una Lliga Catalana (2022), i ha disputat tres Final Four de l'Eurolliga consecutives tot i que sense guanyar cap títol.

La falta d'acord en les negociacions per a una rebaixa salarial han escapçat la trajectòria del lituà al Barça, només uns dies després de la conquesta de la Lliga Endesa amb un 3-0 rotund contra el Real Madrid.

Roger Grimau ha entrenat el júnior i el Barça Atlètic (campió de la Lliga EBA el curs 2021-22) les dues últimes temporades, formant tàndem amb el també ex-jugador Víctor Sada, que ara serà el seu ajudant a la banqueta del primer equip. Prèviament, Grimau havia estat entrenador, ajudant del segon equip a la LEB Or i a la LEB Plata.

Des del club també es destaca que joves jugadors del planter que han passat per les seves mans com Dame Sarr i Kasparas Jakucionis han debutat aquest curs amb el primer equip, i altres jugadors als que va entrenar, com James Nnaji -escollit recentment el número 31 del Draft-, Rafa Villar, Michael Caicedo, Agus Ubal o Gael Bonilla també han tingut minuts amb la primera plantilla.

En la seva etapa com a jugador, Roger Grimau va vestir la samarreta blaugrana 8 temporades, del 2003 al 2011, i en va ser el capità. Una etapa fructífera durant la qual va guanyar 1 Eurolliga, 3 Lligues, 3 Copes del Rei, 4 Supercopes Endesa i 3 Lligues Catalanes.

Un any al Nou Congost

Una de les temporades més recordades pels aficionats del Nou Congost és la 2014-15, en que només una victòria a l'última jornada al camp del Real Madrid per 80-90 va permetre el Bàsquet Manresa, aquell any patrocinat per La Bruixa d'Or, esquivar el descens de categoria. Roger Grimau formava part d'aquella plantila entrenada per Pedro Martínez i va jugar 34 partits. En el decisiu, va aportar 9 punts a un triomf èpic.

Aquest darrer curs, ja en el rol d'entrenador, Grimau ha conduït el Barça a la Lliga EBA, on s'ha enfrontat a tres equips de la Catalunya central, el CB Navàs, el CB Esparreguera i el CB Igualada. L'equip va quedar segon del grup C-2 i no va poder obtenir l'ascens a la LEB Plata.