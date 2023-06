El bàsquet de la Catalunya Central manté un bon nivell de cara al curs 23/24

El bàsquet de la regió central ha firmat una bona temporada en línies generals, i manté un pes important pel que fa al nivell on competiran els seus equips. El curs s’ha saldat amb deu ascensos de categoria, un total de quatre pel que fa als conjunts masculins i sis pel que fa als femenins. Alhora, un total de dotze conjunts de la Catalunya Central han descendit de categoria, deu dels quals en competicions masculines i dos d’entre les femenines.

La competició de màxim nivell masculí amb representació d’equips de la Catalunya Central, la Lliga EBA, estarà bastida per tres dels quatre representants que ja hi participaven el passat curs: CB Navàs, CB Martorell i CB Igualada. El CB Esparreguera serà l’únic conjunt que perdrà la categoria, però competirà juntament amb el nou filial del Bàsquet Manresa a la Super Copa Catalunya. Una competició de nova creació en la qual també participarà el Nou Bàsquet Olesa, acabat d’ascendir de Copa Catalunya. A la segona màxima categoria del bàsquet català, s’hi mantenen CB Artés i CB Vilatorrada.

Primera Catalana perdrà els quatre conjunts que hi han participat el curs 22/23, però hi jugaran La Salle Manresa com a descendit de Copa Catalunya i el CB Castellet com a ascendit de Segona Catalana. Competició que es bastirà amb equips com els sèniors B de l’Esparreguera, La Salle Manresa i l’Igualada, així com els primers equips de l’ASFE, el CB Santpedor i l’AE Sedis Bàsquet. A més dels acabats d’ascendir de Tercera Catalana: CB Abrera i sènior B del Nou Bàsquet Olesa.

Fins a nou equips de les comarques centrals bastiran Tercera Catalana. Bàsquet Oms, SA Súria i CB Solsona hi participaran amb els seus primers equips, mentre que el CB Vilatorrada, el CB Martorell i l’AE Sedis Bàsquet ho faran amb els seus sèniors B. Al seu torn, serà el sènior C del CB Esparreguera qui militarà a aquesta categoria, la més nombrosa pel que fa a equips masculins de la Catalunya Central.

La categoria de Territorial A la conformaran els sèniors A dels descendits EC Piera i CB Llívia-Puigcerdà. Amb ells, hi competiran també els segons equips del CB Santpedor i el CB Artés, que mantenen plaça. En el cas del CB Berga, cal destacar que degut a una reestructuració dels equips, fonts del club no asseguren la seva presència a Territorial A l’any vinent. A la darrera categoria del bàsquet federat, Territorial B, s’hi podrà veure l’Escola Pia d’Igualada, l’EC Piera B, el CB Sallent i el SA Súria B.

El bàsquet femení, en ascens

Pel que fa al bàsquet femení, les màximes representants del bàsquet de la Catalunya Central seran les jugadores del Manresa CBF, que serà un dels 14 equips que conformarà la Super Copa Catalunya, la nova màxima categoria del bàsquet català. Les manresanes ho faran després d’assolir l’ascens a Copa, on el curs vinent es manté el CB Igualada, i hi accediran com a equips ascendits de Primera Catalana l’ASFE i el Nou Bàsquet Olesa, campiones i subcampiones de Catalunya respectivament aquesta passada temporada.

A Primera, només hi participarà el filial del Manresa CBF, que va assolir l’ascens de Segona Catalana. En aquesta darrera, també hi prendran part l’AE Sedis Bàsquet, que manté la categoria, i el sènior B del CB Igualada, com a equip ascendit de Tercera Catalana. CB Artés, CB Esparreguera i el sènior B del Nou Bàsquet Olesa seran els representants de la Catalunya Central a Tercera, juntament amb el CB Santpedor, descendit de Segona i el segon equip de l’ASFE, ascendit de Territorial.

La categoria amb més presència d’equips de la regió central serà Territorial, que comptarà amb la presència de fins a nou equips. CB Navàs, CB Castellet, CB Solsona, SA Súria, CB Llívia-Puigcerdà, CB Berga i CB Martorell hi prendran part amb els seus primers equips, mentre que el CB Santpedor ho farà amb el seu sènior B. A tots ells, els acompanyarà el CB Vilatorrada, que va perdre la plaça a Tercera Catalana.