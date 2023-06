El CE Manresa afrontarà la seva segona temporada a Segona RFEF en un grup format per equips de les federacions catalana, valenciana i mallorquina i evitarà, aquest cop, haver de viatjar a l'Aragó. Ha estat la resolució que ha pres la Federació Espanyola de Futbol aquest dimarts davant de les propostes d'agrupacions que hi havia.

El grup 3 és força potent, com l'any passat, tot i que també cal recordar que cap equip dels que el formaven, excepte el campió, el Terol, no va superar les fases d'ascens per pujar a Primera RFEF aquesta primavera. El nucli dur el formen els vuit equips catalans, el Manresa i l'Espanyol B, que van jugar les fases d'ascens, l'Europa i el Sant Andreu, que van pujar de Tercera, el Cerdanyola, que era a un altre grup, i el Badalona Futur, el Terrassa i el Lleida Esportiu, que segueixen.

Respecte als sis conjunts de la Comunitat Valenciana, hi ha La Nucía, que ha baixat de Primera, el València Mestalla, que va jugar la fase d'ascens, el Torrent, que ve de Tercera, i els continuadors Atlètic Saguntí, Hèrcules i Alzira. Finalment, a les Balears, hi ha de coneguts el Peña Deportiva, que va jugar fases, i el Formentera i els acabats de pujar Andratx i Penya Indepedent d'Eivissa.