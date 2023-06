El nou entrenador del Barça de bàsquet, Roger Grimau, ha explicat aquest dimarts que va tardar "zero segons" a acceptar la proposta per agafar les regnes del primer equip blaugrana fins al 2025, un càrrec al qual arriba després de dos cursos al capdavant del filial de l'entitat catalana.

El tècnic barceloní reconeix que està "aterrant" encara, ja que estava "tancant informes" i preparant la temporada del Barça Atlètic quan li va arribar l'oferta del club: "Una proposta com aquesta costa zero segons a acceptar-la. Abans que s'acabés la frase, ja havia dit que sí".

"M'agrada jugar alegre, poder enganxar la gent. He d'aterrar, veure quin equip tenim exactament i a partir d'aquí adaptar les peces que toquin i buscar aquest equilibri", afirma fent referència al seu estil de joc en una entrevista emesa per Barça TV.

Grimau admet que mentiria si digués que sap "quina serà l'estructura de la plantilla", però preveu que "el gruix del grup continuarà" i ha evitat respondre si li hauria agradat entrenar Nikola Mirotic.

"Les opcions que no poden ser, ni me les plantejo. Per a mi, els meus jugadors sempre són els millors del món. Estic convençut que farem un molt bon equip", ha comentat.

Sobre la seva inexperiència en el bàsquet d'elit, el nou entrenador del Barça assegura que "el més important" és que els jugadors "vegin" que és un tècnic "transparent" i "fer-los creure" en la seva manera de treballar.

"Conec els joves, sé que tenen qualitats i tant de bo puguem trobar espais perquè puguin jugar. És difícil, perquè estem en un club amb molta exigència i pressió, on has de guanyar. Has de saber en quin moment poden entrar", valora en referència a l'aposta del club pel planter.

Grimau, que va ser jugador blaugrana durant vuit temporades i capità de l'equip que va guanyar l'última Eurolliga el 2010, ha refermat que és "culé des dels zero anys" i sap "el que és el Barça".

"El públic del Palau és fidel. Espero que l'equip el convenci tan ràpid com sigui possible", afegeix.