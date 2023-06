El FC Barcelona ha decidit executar finalment la clàusula que li permetia renovar per dues temporades el porter Arnau Tenas, que aquest 30 de juny finalitza contracte amb el conjunt blaugrana, segons ha pogut saber Efe de fonts del club català.

El mateix Arnau Ternas va confirmar fa uns dies que el Barça ja li havia comunicat la decisió de no renovar-lo. No obstant, el club al final ha fet marxa enrere i l’internacional sub-21 continuarà vinculat a l’entitat blaugrana les dues pròximes campanyes.

El Barcelona valora d’Arnau Tenas la seva edat (21 anys), la seva trajectòria de 13 temporades dins del club, el seu excel·lent joc amb els peus i la bona actitud que ha mostrat sempre en tots els equips de les categories inferiors en els quals ha jugat.

No obstant, havia decidit no renovar-lo tenint en compte que ja compta amb dos porters de garanties per al primer equip, Marc-André ter Stegen, el Zamora de la passada Lliga, i Iñaki Peña, i que per tant tenia molt difícil ser titular.

Tot i que, a última hora, el club ha reconsiderat la seva posició i ha decidit renovar el porter de Vic per cedir-lo a un equip de Primera Divisió, que assumirà part dels 1,5 milions d’euros de fitxa que passarà a cobrar Arnau Tenas per temporada.