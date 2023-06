El palista manresà Vladimir Alert, del CTT Castellgalí, va aconseguir una medalla d'or i una altra de plata en els Campionats d'Espanya per a discapacitats intel·lectuals que es va disputar a Zamora i en què participaven en la classe 11. Alert, fent formació amb Ferran Paredes i representant el CTT Olot, va guanyar el campionat per equips i va quedar segon en els dobles. En la competició individual, va quedar a un sol partit d'entrar a les semifinals.

D'aquesta manera, en la prova per equips, la formació representant del club olotí va vèncer per 3-2 el Collado Mediano de Madrid en les semifinals i es va imposar per 3-1 el CN Sabadell Culllar Vega en la final. En la fase prèvia, també s'havien desfet de l'Aluche de Madrid i del CTM Jerez d'Andalusia per sengles 3-0.

En la competició de dobles, Alert i Paredes es van desfer per 3-1 (7-11, 11-9, 11-8 i 11-6) els andalusos Gómez i Zavala en primera ronda. En semifinals, van derrotar també per 3-1 (11-6, 11-6, 5-11 i 11-8) Daniel García i el madrileny Daniel Ramírez. En el partit decisiu, van lluitar pel triomf però van perdre per molt poc i per 3-2 (11-9, 6-11, 12-10, 7-11 i 11-9) el català Jordi Dinarés i l'andalús David Gil.

El torneig individual va ser l'únic en el qual Alert no va sumar el metall. Després de superar Gil en la fase prèvia per 3-0 (11-8, 11-9 i 13-11), va perdre en els quarts de final davant del seu altre botxí en el torneig de dobles, Jordi Dinarés, per 3-1 (9-11, 11-6, 11-7 i 11-4). El seu company Ferran Paredes va ser subcampió.