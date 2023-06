Un total de setze alumnes, que van disputar el mateix nombre de partits, van participar en la primera edició del Pickelballkids Tournament School (torneig escolar de pickelball) obert als alumnes que cursaven una extraescolar d'aquest esport a l'escola Montsenyor Gibert de Sant Fruitós de Bages.

Amb l'organització de l'associació PickelballBages, en mans de Pere Segura, Èric López i Èric Segura, el torneig es feia per fomentar noves motivacions esportives entre l'alumnat.

A part de rebre premis en forma d'entrades per a diversos espectacles, es va disputar el torneig per determinar-ne les diferents medalles. La d'or va ser per a la parella formada per María Segura i Alexia Espadas. La de plata va correspondre a Aran Calsina i Noa Puigdollers i la de bronze, per a Àlex Calsina i Ander Lapeña.