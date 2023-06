El Barça jugarà la pròxima edició de la Lliga de Campions, en la seva condició de campió de Lliga i partint des del bombo 1 en el sorteig: així li ha ha fet saber la UEFA al club blaugrana; ja que l'organisme europeu ha transmès al club la promesa que no serà sancionat pel 'cas Negreira', segons ha pogut saber SPORT, delmateix grup editorial que Diari de Girona.

Així, el Barça, que ja havia presentat dins del termini i en la forma escaient la seva sol·licitud per a disputar la , no tindrà problemes per a participar en la gran competició europea: queden dissipats, per tant, els fantasmes en forma de possible sanció de la UEFA al club per les conseqüències del 'cas Negreira'.

SPORT ha pogut confirmar que el Barça ja té la certesa que no serà sancionat per la UEFA amb motiu del cas de l'exàrbitre, un cas que va esclatar el mes de febrer i que va vincular al Barça amb possibles tripijocs arbitrals, un extrem que el club sempre ha negat de manera categòrica.

Malgrat que el cas està judicialitzat, la UEFA no intervindrà per a castigar el Barça, entre altres raons perquè no existeix cap sentència que demostri que el club català va influir en els arbitratges de la Primera divisió espanyola.