Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de l’Orgull LGBTI+ el 28 de juny, les manifestacions a favor dels drets del col·lectiu es multipliquen des de tots els àmbits i el món del futbol no n’ha sigut aliè. D’aquesta manera, 10 equips de la Primera Divisió de LaLiga van publicar als seus comptes d’Instagram missatges en referència a aquesta celebració.

No obstant, segons denuncia el periodista David Saura al seu compte de Twitter, aquesta mostra de suport no ha sigut ben rebuda per alguns dels seus seguidors, que han castigat l’adhesió dels equips a la celebració LGTBI+ deixant de seguir-los a la xarxa social.

Indica Saura que aquests ‘unfollows’ són inusuals en un context en què constantment puja el nombre de seguidors i que es van produir el mateix dia o l’endemà de les publicacions, motiu pel qual les relaciona directament.

Per ser precisos, dels 10 que van expressar suport al col·lectiu LGTBI+ hi va haver un sol club que no va perdre seguidors: l’UD Las Palmas. A l’extrem oposat, el FC Barcelona va perdre ni més ni menys que 306.403 seguidors.

«És cert que el FC Barcelona és l’equip amb més seguidors (122 milions) i, per tant, en termes absoluts és normal que sigui qui té més impacte. De tota manera, no deixa de sorprendre que, amb una mitjana de creixement de 30.000 seguidors al dia, la baixada sigui de més de 300.000», constata Saura.

N’hi ha prou amb llegir alguns dels comentaris escrits a la publicació del FC Barcelona a Instagram per comprovar que la denúncia de ‘LGTBI-fòbia’ digital realitzada per Saura no va desencaminada.