La defensa sesrovirenca del Barça Jana Fernández ha quedat fora de la llista definitiva de 23 jugadores que el seleccionador espanyol, Jorge Vilda, ha donat a conèixer per participar en el Mundial que començarà el proper 20 de juliol a Austràlia i Nova Zelanda. En total, sis futbolistes no han passat el darrer sedàs i es quedaran a casa després d'haver fet la preparació amb l'equip estatal. L'arribada d'Alexia Putellas i d'algunes de les jugadores que s'havien negat a jugar en els últims mesos, com les blaugrana Aitana o Mariona, ha deixat fora de la convocatòria algunes de les que havien comptat en els compromisos de l'últim any, tot i que en el cas de Jana, per demarcació, no ha estat així.

D'aquesta manera, també es queden fora del Mundial Elene Lete (Reial Societat), Maite Oroz (Reial Madrid), Fiamma Benítez (València), Inma Gabarro (Sevilla) i segurament la gran sorpresa, Marta Cardona de l'Atlètic de Madrid. En el seu lloc entre la jove blaugrana María Pérez, gairebé sense experiència a l'elit. Aquesta és la llista completa. Segons Vilda ,"ha estat la llista més complicada d'elaborar per com de difícil ho han posat les jugadores en les últimes setmanes. Sabíem que la competència era màxima. No hi ha res de negatiu en les jugadores que s'han quedat fora, el màxim reconeixement per a elles. Si qualsevol de les sis hagués de tornar, que pot passar, donaria el nivell com les 23 que sí que entren". També ha explicat que "després del partit [victòria per 7-0 contra Panamà] ens vam reunir fins a altes hores de la matinada, analitzant pros i contres. El consens ens ha conduït a aquesta llista". Respecte de la gran sorpresa, la blaugrana María Pérez, "és una aposta perquè és una jugadora molt específica que entén a la perfecció allò que volem jugant de 6. És el més semblant a Sergio Busquets. Dona molta velocitat al joc i enteniment. Ha rendit a un gran nivell i entrena amb jugadores de primera fila". Espanya debutarà en el torneig el 21 de juliol a Wellington, capital de Nova Zelanda, contra Costa Rica.