«Després de 21 temporades jugant com a professional, ha arribat el moment de penjar les botes...». Així s’ha acomiadat Cesc Fàbregas del futbol. Ho ha fet en un emotiu missatge en les seves xarxes socials, en què ha recordat els seus «primers dies a l’Arenys, el Mataró» abans d’aterrar al Barça, pas previ de l’Arsenal, on es va consagrar sent un dels capitans més joves de la història del club anglès. Després, va tornar al Barça, va tornar a la Premier, però amb la samarreta del Chelsea, abans de provar els últims anys la Lliga francesa amb el Mònaco i acabar al Como italià.

🔴 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 ! CESC FABREGAS PREND SA RETRAITE ! ❤️👋



Sa carrière en clubs:



👕 739 matchs

⚽️ 125 buts

🅰️ 217 passes décisives

52976 minutes jouées

1 but toutes les 424 minutes.



16 titres: 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆.



3 Premier League 🏆🏆🏆

3 Emirates Cup 🏆🏆🏆

2… pic.twitter.com/QojWVVW0Pj — FOOTBALL-TIME 🌟 (@__Footballtime) 1 de julio de 2023 «He aixecat la Copa del Món, dues Eurocopes, ho he guanyat tot a Anglaterra i Espanya i gairebé tots els trofeus europeus», ha escrit l’exmigcampista, que abandona el futbol amb 36 anys. «Ha sigut un viatge impossible d’oblidar. He viscut experiències a què mai vaig pensar, ni en un milió d’anys, que m’acostaria. He après tres idiomes i puc dir que això m’ha fet més compassiu i savi», ha afegit Cesc. Después de 21 temporadas jugando como profesional, ha llegado el momento de colgar las botas...



No olvidaré jamás mis primeros días en el Arenys, el Mataró, el Barça, el Arsenal, la vuelta al Barça, el Chelsea, el Mónaco y el Como.

He levantado la Copa del Mundo, dos… pic.twitter.com/gCmk8bRTVk — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) 1 de julio de 2023 «Un nou repte» Deixa el futbol i emprèn «un nou repte», com ell mateix ha reconegut. «Soc feliç d’anunciar que creuaré la línia blanca i començaré a entrenar a l’equip B i el Primavera del Como 1907». Deixa el futbol de camp per entrar en l’univers de la banqueta. Aquest és el viatge a què s’enfronta ara Cesc.