L'entrenadora manresana Carla Fargas ha obtingut un important èxit internacional en conduir la selecció espanyola sub-15 de waterpolo al títol europeu de la categoria en el torneig jugat a Zagreb. Espanya va superar en la final Grècia per 4-10 després d'un gran campionat en què no va perdre cap partit i en què els va guanyar tots amb gran avantatge, tret d'un de primera ronda contra Grècia.

D'aquesta manera, l'equip estatal es va imposar en la primera ronda a Israel per 24-6, als Països Baixos per 20-7 i a Grècia per un exigu 8-5 en el resultat més ajustat de tot el torneig. El fet de guanyar tots els partits va permetre Espanya estar exempta en els vuitens de final i jugar els quarts contra Sèrbia, a la qual va guanyar per un claríssim 18-5.

En les semifinals, davant d'una de les habituals bèsties negres del waterpolo espanyol, Itàlia, l'equip de Carla Fargas va tornar a vèncer, aquest cop per 14-8 i es va classificar per a la final. En aquesta, va vèncer Grècia per 4-10 amb parcials d'1-1, 1-3, 0-4 i 2-2. Va ser entre el segon i el tercer períodes que es va poder escapar en el marcador, amb Júlia Frigola com a màxima anotadora de l'enfrontament, amb tres gols.