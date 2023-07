El palista urgellenc del Cadí-Canoë-Kayak Miquel Travé ha afegit una medalla de plata en la prova individual de canoa a l'or per equips de càiac dies enrere i ha tancat de la millor manera la seva participació en els Jocs Europeus de Cracòvia. A part d'ell, també hi han intervingut les urgellenques Mònica Dòria, representant Andorra, que ha estat desena i finalista en C-1, i la seva cosina Núria Vilarrubla, representant Espanya, que no ha pogut entrar a la final i ha estat tretzena. Aquesta, però, ha estat quarta per equips

Travé, que a més ha estat escollit per portar la bandera estatal en la cerimònia de cloenda dels Jocs, ha estat cinquè en les semifinals, amb un temps de 98,65 segons i una única penalització. En la final, ha millorat el seu temps de 3,49 segons i ha assolit un 95,16 que li ha valgut la plata. De fet, només ha quedat a 1,15 segons de l'or, assolit pel britànic Ryan Westley. La tercera posició ha estat per al txec Vaclav Chaloupka, a 94 mil·lèsimes de l'urgellenc. Aquesta plata arriba tres dies després que Travé aconseguís l'or en el K1 per equips, juntament amb Pau Etxaniz i David Llorente. El seu descens només va comptabilitzar una penalització, la de Llorente a la porta vuit, i va ser suficient per vèncer amb un temps de 95,04 segons. Van deixar Polònia a 1,44 segons i França a més de 4,5. Les competicions de Cracòvia, que s'han fet al Kolna Sports Center, són puntuables per als competidors de cara al seu intent de classificar-se per als Jocs Olímpics de París de l'any que ve. Travé es troba en una molt bona posició de cara a una temporada que finalitza amb els mundials del setembre a Lee Valley, Gran Bretanya. Quart lloc per equips Pel que fa a les dues altres palistes urgellenques presents en el campionat, Mònica Dòria, representant andorrana, va entrar a la final de K1 i ho va fer amb el segon millor temps, però en la final ha estat desena, lluny de les medalles. També ho ha estat la seva cosina Núria Vilarrubla, fora de la final i tretzena en total. Ella, però, ha estat a punt de guanyar medalla en ser quarta per equips, amb Ainhoa Lameiro i Miren Lazkano, a només 84 centèsimes del bronze.