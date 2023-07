Un dissabte ets a Mallorca estiuejant i el dilluns voles amb destí a Burundi per entrenar un equip professional. Així d’insòlit va ser l’estiu del 2022 d’Albert Samsó (Manresa, 1975), tècnic de futbol amb la llicència de més alt rang en el sector.

La seva titulació és la mateixa que la de Xavi i l’Ancelotti?

Sí, de fet, al Xavi el vaig tenir d’alumne quan feia classes. Vaig començar a treure’m les titulacions cap al 2003 i el 2012 vaig obtenir la UEFAPro Licence. En tot el món n’hi ha poc més de mil, de fet tinc el número 1.114. En aquell moment ja feia quatre anys que treballava com a docent a les federacions catalana i espanyola.

La seva família va fundar el cafè L’Aroma, a Manresa. Va compaginar les dues feines?

Vaig estar quinze anys fent classes, primer treballant també a l’Aroma, però en els deu últims vaig fer exclusivament de professor.

La pregunta del milió que deu haver respost un munt de cops és com va a anar a parar a Burundi.

Níger és un país on s’hi va trobar petroli i gas, i va cedir l’explotació a Aràbia, que, a canvi, havia de dotar el país d’infraestructures i benestar, amb hospitals, biblioteques, escoles... També d’acadèmies de futbol, amb la idea que el futbol és educació. Es va convocar un concurs de candidats a dirigir les acadèmies que es volien posar en marxa, jo vaig presentar la meva proposta metodològica i em van triar.

No era només aportar coneixement de tàctica, per entendre’ns, sinó capacitat de gestió?

Sí, soc llicenciat en ADE. Ho tenia tot a punt per anar a Níger i, aleshores, va arribar la pandèmia i el projecte es va aturar... i encara ho està.

Com va saber que hi havia aquest projecte a Níger?

Amb els anys coneixes gent i t’arriben informacions. Allò no va anar endavant, però la mateixa gent em va dir posteriorment si volia ser l’entrenador de l’Aigle Noir, de la localitat de Makamba. Quan va caure el projecte de Níger, vaig anar a fer d’entrenador del Penya Andorra i després vaig agafar el Sant Julià de Lòria, on es va guanyar la Copa i la classificació per a la Conference League.

Andorra, Mallorca, Burundi...

Entremig de l’experiència andorrana i d’anar a Burundi vaig ser al Súria, i un parell de mesos al Zimbru de Moldàvia, en aquest cas per temes de metodologia i acadèmia.

S’ho va pensar gaire?

Ho vaig parlar amb la meva dona i em va dir que endavant. Vaig anar-hi, vaig tornar aquí per agafar els trastos i fins Nadal no vaig venir un altre cop a Manresa. Vaig arribar a Bujumbura, l’antiga capital de Burundi, i hi havia un munt de premsa, m’estaven esperant com si fos una estrella. Em van fer un tour pel país fins que vam arribar a Makamba, on vaig conèixer els jugadors i les instal·lacions. Vaig firmar el contracte i ens vam posar a treballar.

Quin estatus té l’Aigle Noir?

Em van dir que no esperaven que guanyés la lliga, sinó que havia de preparar l’equip per intentar-ho la temporada següent. Els objectius eren trobar una identitat de joc, fer que hi ha hagués jugadors promocionables i classificar l’equip per a una competició africana. Els dos darrers objectius es van aconseguir i el primer vull pensar que també, jo vaig imprimir la meva filosofia basada en el joc de possessió.

Hi ha futbolistes de Burundi al futbol europeu?

N’hi ha algun, com el defensa del Niça Youssouf Ndayishimaye, i altres a Alemanya, Turquia... També n’hi ha molts a lligues africanes.

En cap moment va pensar on carai s’havia ficat?

Els jugadors són unes màquines, físicament parlant, i estan ben dotats tècnicament. Ara bé, en l’àmbit tàctic és un desastre. Jo sabia que anava a posar ordre i va costar, a la pretemporada em vaig posar les mans al cap. Però vam tenir un bon començament de lliga, amb cinc victòries i un empat. La gent es va emocionar. El futbol és l’esport número 1, l’esport de masses. Els rics juguen a bàsquet.

Curiós.

Allà veus els nens jugant al carrer amb boles de paper, quatre pedres per marcar les porteries... També ho vaig veure a Tanzània, on hi vam anar després de Nadal a jugar un torneig. Això a Europa ja no passa.

Un inici fulgurant. I després?

Vam perdre el primer partit, tot i que vam ser el segon equip que en va perdre menys. I en vam empatar molts, onze; segurament la meitat els hauríem hagut de guanyar. Empatar en el futbol actual et penalitza molt. Vam acabar cinquens de la lliga. I això que el millor davanter que teníem el van vendre. La falta de gol ens va perjudicar, perquè en el mercat d’hivern el president no va voler fitxa.

Cinquens: un bon resultat?

A falta de quatre jornades ens vam enfrontar amb els 3rs i ens van empatar (2-2) en el minut 97. Amb aquells dos punts hauríem acabat tercers, d’una lliga de 16 equips.

La Copa va anar millor.

Vam començar dubitatius, vam guanyar un 3a als penals. Però després vam ser superiors, vam derrotar els segons de la lliga, amb 0-1 a casa seva i 1-1 al nostre estadi, i a la final vam vèncer 3-1 el Bumamuru, el campió de lliga, que ni a la lliga ni a la Copa ens va poder guanyar (un empat i dos triomfs).

Era el primer èxit del club?

Tenen la lliga del 2019, però el títol el van celebrar molt, va ser una bogeria, amb rua i tot. Ningú creia en nosaltres, ens donaven l’1 per cent d’opcions.

Quina era la seva rutina?

Llevar-me a les 5 del matí, a les 6 arribava a l’estadi, ens entrenàvem de 7 a 9, i després esmorzàvem. A les 10 ja fa massa calor. Jo vivia en un hotel, i després de la sessió matinal mirava els diaris, twitter, per saber què passava a Catalunya, analitzava vídeos dels rivals, dinava, feia la migdiada, a la tarda feia alguna reunió i ja aviat es feia fosc.

Tenia molt staff?

Sis de Burundi i jo. El meu ajudant em va donar un cop de mà amb l’idioma perquè jo no sé francès ni, és clar, suahili ni kirundi. Però ell sap anglès i així em feia entendre. Els jugadors són professionals, com que venen d’un règim militar tenen la disciplina interioritzada. Els seus sous són de 250 euros mensuals, per sobre de la mitjana del país, són molts diners. Un metge o un mestre cobra 150 euros, i el sou mitjà és de 80, 100 euros. L’entrada al partit val mig euro, i no tothom s’ho pot permetre. L’estadi és de 30.000 espectadors, i el president és molt poderós, l’antic president del Senat.

Satisfet de l’experiència, doncs?

Crec que el treball fet és excel·lent, tot i els pals a les rodes.

A què es refereix?

Et prometien material i no te’l portaven, són molt mentiders, jo crec que com a mètode de supervivència. Quan vaig venir aquí per Nadal, me’n vaig tornar amb cons, per exemple, perquè fins aleshores els exercicis els fèiem posant xancletes de jugadors. Quan els demanaves material, et deien, ‘sí, sí, demà el tindràs’. Iel material no arribava.

Almenys pagaven a final de mes?

El president, quan no guanyàvem, s’enfadava i a vegades no pagava. Això afectava els jugadors, i a mi em portava més feina de l’habitual. Lluitar amb tot això és complicat. Soc conscient que al secretari general del club no li queia bé perquè no estan acostumats que els diguin que no. Les carreteres estan fetes un nyap, i per fer cent quilòmetres en autobús necessites cinc o sis hores. Jo els deia de marxar el dia abans, però m’ho van negar. I també hi havia problemes per menjar, sempre els donaven el mateix, als jugadors. No era gens variat. Em van fitxar per posar ordre, però volen gent obedient, i quan els argumentava el contrari, no els agradava.

Només li va faltar ser objecte de la màgia negra.

Els jugadors no la practiquen, però sí molts entrenadors i algun club. De fet, jo en vaig rebre d’alguna persona d’allà a qui no li deuria caure bé.

Com ho va notar?

Vaig tenir molta diarrea als inicis, i no se’m tallava. Els metges em van dir que seguís provant amb els medicaments, segurament era un tema de l’aigua. Un dia, em van dur a un curandero que em va donar unes pólvores amb mel i se’m va tallar de cop. Ho van atribuir a la màgia negra perquè deien que tinc una marca negra en un dit... Em va sobtar, jo soc bastant incrèdul amb aquestes coses. Continuo pensant que era un tema de mal de panxa per culpa de les aigües. Però et sorprèn.

Continuarà, vist tot això?

Hi continuaria si no tingués més opcions, ara per ara no tinc cap oferta però sí possibilitats obertes. Crec que el meu lloc ara és a l’Àfrica, hi ha cent cinquanta clubs que juguen competicions internacionals.

I si el criden d’un club espanyol?

No estic preparat encara. La manera que et fitxin a Europa, a Espanya, és pel cognom, és a dir, que siguis un exjugador, o bé que t’ho hagis treballat tu mateix com l’Oriol Alsina, que va portar el Llagostera de 4a Catalana a Segona Divisió. El meu univers és el continent africà i el meu nivell a Espanya seria per a un Primera o Segona RFEF. Estaria bé saltar a una lliga més competitiva, com Algèria, Egipte, Marroc... Però no sé què passarà, m’agradaria continuar al futbol professional.

L’experiència no li treu ningú.

He crescut molt en l’àmbit professional, però també en l’humà. He hagut de fer moltes coses amb les quals no comptava, com ara deixar diners a jugadors, pagar dinars... A vegades els incentivava dient-los que si guanyàvem compraria vuit pollastres, cinquanta euros. I aquell dia vam menjar pollastre. El dia a dia de l’equip era professional, però l’entorn no. Et diré que no hi havia ni peses, si volíem treballar la musculatura havíem d’agafar ampolles d’aigua i omplir-les.