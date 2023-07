«Només havia sentit una altra vegada una emoció tan profunda i colpidora com la que vaig experimentar durant el duel que va enfrontar el Futsal Vilomara i el CCR Castelldefels, decisiu per determinar el campió de lliga. Va ser quan jugava amb la selecció estatal sub-20, en els instants previs a la disputa d’un partit de preparació per a l’europeu de Rússia, a Conca, amb el pavelló ple de gom a gom, quan va sonar l’himne d’Espanya. Les dues vegades se’m va posar la pell de gallina». «Mai havia vist un ambient com el que van generar els aficionats del Futsal Vilomara a la Sala Polivalent, el segon dissabte de maig. La rebuda a l’exterior de la instal·lació amb traques i bengales verdes, les grades plenes a vessar, fins i tot les supletòries, el públic animant i cantussejant sense parar durant tot l’enfrontament, malgrat l’advers marcador final. No, no vull deixar escapar l’oportunitat de formar part d’aquest projecte».

L’ala manresà Marc Fernández, de 36 anys, un dels millors jugadors de futbol sala bagencs del nou segle, rememora així les seves vivències com a jugador del Futsal Vilomara. Marc Fernández va abandonar el seu retir, teòricament definitiu, per jugar quatre dels últims partits de lliga amb els verd-i-blancs. El manresà va contribuir amb 6 gols a la segona posició assolida pels vilomarencs al grup 3r de la Primera Divisió Catalana i al segon ascens de categoria seguit certificat pel conjunt bagenc. «Sí, el proper exercici jugaré amb els verd-i-blancs a la Divisió d’Honor», sentencia Marc Fernández. Sens dubte, el Futsal Vilomara enardeix el Pont de Vilomara i ha esdevingut una de les entitats esportives més dinàmiques de la població en només quatre cursos esportius. Tal com exposa el seu president, José Manuel Bueno, «l’actual CFS Vilomara 2018 va néixer com una secció del CF Castellgalí. L’abril del 2018 es va constituir com a club independent, però la temporada següent els seus equips van continuar jugant a Castellgalí. Malgrat això, la junta directiva ja tenia converses amb l’aleshores regidor d’Esports de l’Ajuntament del Pont, Enric Campàs, per traslladar-nos a aquesta població, doncs consideràvem que hi tindríem millors perspectives de futur». El trasllat es va concretar l’estiu del 2019 i l’exercici 2019-20 es va produir el debut competitiu del primer equip del Futsal Vilomara (Segona Divisió Catalana), formació que es va complementar amb la creació d’un sènior B «per encabir tots els jugadors de la població que volien jugar a futbol sala», especifica José Manuel Bueno. La pandèmia va condicionar el desenvolupament d’aquell primer curs esportiu i del següent, però els vilomarencs van signar dos remarcables tercers llocs. La temporada 2021-22, els verd-i-blancs es van proclamar campions de lliga sense encaixar cap derrota (21 victòries i 5 empats) i van segellar l’ascens a la Primera Divisió Catalana. El tècnic Jairo Molero destaca «la implicació i la predisposició a adquirir nous aprenentatges» de la plantilla. Malgrat estrenar-se a la categoria, el Futsal Vilomara va afrontar l’exercici 2022-23 amb l’anhel de certificar el segon ascens consecutiu i va protagonitzar un primer terç de la competició quasi immillorable (9 victòries i 1 empat). Les lesions de llarga durada de quatre jugadors van propiciar una mala ratxa (tres derrotes en quatre partits) que els verd-i-blancs van revertir a temps de mantenir opcions d’arrabassar la primera posició al CCR Castelldefels en l’antepenúltima jornada de lliga. Aquell dissabte, tota la població es va abocar amb l’equip. «Vam convocar els jugadors al Bar Restaurant Cal Curro. Una hora abans del partit, es van dirigir a la Sala Polivalent. Els aficionats els esperaven a l’entrada i els van animar amb traques, bengales i càntics», detalla Bueno. Les grades es van omplir de gom a gom i el públic va dotar el partit d’un ambient festiu insòlit i inoblidable. Així doncs, aquests últims mesos, el Futsal Vilomara ha posat els fonaments per esdevenir el principal referent esportiu del Pont. A hores d’ara, el tècnic Jairo Molero i vuit dels protagonistes de les darreres fites ja han confirmat la seva continuïtat a l’equip (els porters Aleix Gené i Yeray Sánchez; els tanques Said Nour i Aleix Torres; els ales Marc Català, Iván Lora i Marc Fernández, i el pivot Yousseff Abraoui). Les primeres incorporacions són el porter Martí Monteagudo (juvenil) i el tanca Edu Saavedra (Futsal Athletic Vilatorrada). «Potser és agosarat, però la propera temporada volem aconseguir el tercer ascens seguit i accedir a la Tercera Divisió», rebla Jairo Molero.