El Bàsquet Manresa ha comunicat aquesta tarda que el jugador Marc Peñarroya no continuarà vinculat al club. El jove base que va arribar a les categories inferiors amb 13 anys posa punt final a la seva trajectòria amb 21, oficiliatzant-se una notícia que ja va avançar el director tècnic Xavier Pujol en una entrevista recent en aquest diari.

Marc Peñarroya, fill del tècnic Joan Peñarroya, va arribar el 2015 al Bàsquet Manresa i va passar per les diverses categories inferiors del club. El 20 d'octubre del 2019, amb 17 anys, va debutar a la Lliga Endesa disputant poc més de deu minuts en un partit contra l'Iberostar Tenerife, al Nou Congost. Tres dies després es va estrenar a la Champions League jugant poc més de quatre minuts en el duel contra el Lietkabelis de Lituània que va acabar amb triomf dels manresans al seu pavelló.

Després de pertànyer a les categories de formació fins al 2020, la temporada 2020-21 la va jugar com a vinculat al CB Artés de la Lliga EBA, i va ser cedit el curs següent al Palmer Alma Mediterránea de la LEB Or i, aquesta última campanya, a l'Oviedo Club Baloncesto, també a la segona divisió del bàsquet estatal.

En una entrevista publicada en aquest diari el 8 de juny, Xavier Pujol, preguntat pels plans que té el club amb Naspler, va respondre que "tenim una sèrie de jugadors joves, com ell, Marc Peñarroya, Ondrej Hustak i els que acaben de júniors. Estan fent el seu camí per les LEB, els passos que els toca fer per introduir-se en el bàsquet professional a tots els nivells. Si l’equip necessités un dotzè o tretzè home, se’ls cridaria, però per les apostes que tenim avui en dia, no tenen lloc".