En un gest d'amistat pel company perdut, el santvicentí Ramon Basomba va batejar un dels dos equips que va portar a les 24 Hores de Catalunya de motociclisme amb el nom de Basomba Racing-Raül Torras. Lluïnt el 49 a la Yamaha YZF R-6 600, el número que sempre duïa l'infortunat pilot, els quatre corredors es van anar turnant fins que la màquina va dir prou. L'homenatge, però, quedava intacte en record del pilot de Sant Hilari Sacalm que va morir en un accident a la perillosa cursa de l'Illa de Man, el dia 7 de juny.

Basomba va portar dues formacions al circuit de Montmeló. La que duïa el nom de Raül Torras -integrada per Fernández, Salvador, Pastor i Schoots- anava primer de la categoria 600 i 17è de la general quan va trencar un pistó. Eren les 4 de la matinada i es veien obligats a plegar amb gran tristesa per tot el que significava la moto per Basomba.

"El Raul em va ensenyar tot el què sabia de l'Illa de Man, havíem corregut junts la Copa Yamaha, la Copa d’Espanya de Resistència, cinc edicions de les 24h, tres vegades el ManxGP de l'illa de Man i tres vegades la Northwest200 d’Irlanda del Nord", va explicar el santvicentí.

L'altre quartet, però, amb el nom Basomba Racing-Luso Ibérico, va assolir la segona posició entre els quatre equips participants en la categoria. El manresà Manel Marsol, l'anglesa Laurence Norrington i els catalans Pau Bach i Guillem Ferrer van quedar només per darrera de l'Exit, i per davant del Martinmotos.com Dream RT.

La competició va aplegar 34 equips, 20 francesos, 1 alemany i 13 de l'estat espanyol.

El Basomba Racing té previst disputar el Macao Gran Prix amb el pilot portuguès André Pires, i el 2024 hi ha la intenció de fer una cursa del mundial de resistència, les 24 hores Bol d'Or, a França.