Bona collita de premis per al Club Natació Navàs en els Campionats de Catalunya infantils, alevins i benjamins que es van disputar a Tarragona. Hi van participar un total de nou nedadores i van portar cap a casa set medalles, quatre a carrec de Claudia Iwan en la franja de 13 anys, dues, d'Àuria Suñé en la de 15 i un bronze de Dakota Blaya en la de 10.

En les infantils, Iwan va guanyar l'or en els 400 lliures (4.43.87, millor marca personal) i en els 800 (9.40.76, també amb millor registre). A més, va sumar la plata en els 200 braça (2.50.55) i el bronze en els 100 braça (1.21.82), en tots dos casos també superant el seu rècord personal. També va ser cinquena en 200 esquena i 1.500 metres, dues posicions de finalista.

Àuria Suñé va guanyar l'or en els 1.500 metres de 15 anys amb 18.09.30 i la plata en els 800, amb millor marca personal (9.27.60). Va destacar també un quart lloc en els 400 lliures.

De la resta de participants navassenques, Maria Plekhanova va tenir una onzena posició en 100 braça (1.26.29) com a millor resultat després de competir en vuit proves; Carla González va quedar 38a en 100 lliures (1.09.21 i rècord personal) i Clàudia Castiñeira, 48a en els 50 esquena (44.04). A més, l'equip va poder nedar tres relleus.

En la competició infantil no hi va haver medalles en les actuacions que van dur a terme Paula Soler i Tània Vilajosana en la categoria d'11 anys. Els millors resultats de Soler van ser dos tretzens llocs en 100 i 200 metres braça. També va ser 25a en els 200 metres lliures. Vilajosana, per la seva banda, va ser 15a en els 200 metres lliures i 21a en els 100 com a millor resultat, a part de ser 23a en els 100 braça, 25a en els 200 d'aquesta mateixa especialitat.

L'última medalla per a la delegació navassenca en aquests campionats va venir de les més petites, en concret de Dakota Blaya en el grup d'edat de 10 anys. Va assolir una brillant tercera posició en els 200 metres lliures amb un temps de 3.03.40. A més, va obtenir la catorzena posició en els 50 metres papallona. També hi va intervenir la seva companya Estel Jurado, que va ser 27a en els 200 metres estils i va ocupar la posició número 57 en els 50 papallona.