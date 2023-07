El Joanenc, amb els bagencs i els anoiencs a Primera Catalana i el Navàs reagrupat amb la seva zona, a Segona, són dos dels fets més destacables dels grups d'aquestes dues categories, que la Federació Catalana de Futbol ha fet públics aquest dimecres.

Així, el grup 2 de Primera Catalana tornarà a unir la Pirinaica, el San Mauro i l'Igualada i s'hi afegirà el Joanenc, que hi debuta després de l'ascens de l'any passat. El completen Alguaire, Artesa de Segre, Artesa de Lleida, Borges Blanques, Castellar, Júpiter, Martinenc, San Juan de Montcada, Sant Cugat, Tàrrega, Turó de la Peira i Unificación Llefià.

L'altre equip de la nostra zona, el CF Martorell, torna al grup 3 i se les haurà amb Gornal, Ascó, Atlètic Sant Just, Canonja, El Catllar, Atlètic Vilafranca, Morell, Parc, Prat B, Sant Ildefons, Santfeliuenc, Sarrià, Sitges, Tortosa Ebre 2023 i Vilanova i la Geltrú.

Pel que fa a Segona Catalana, el gruix dels nostres equips aniran al grup 4, en què repeteixen Berga, Gironella i Puig-reig, als quals s'afegeix el Navàs. Els groc-i-negres van tenir un curs passat incòmode, per fer servir un eufemisme, situats en un grup amb majoria d'equips de Barcelona a causa del seu precipitat ascens. Ara tornen a retrobar-se amb veïns i els desplaçaments seran més còmodes. Completen el grup Badia del Vallès, Can Rull, La Romànica, CN Terrassa, Olímpic can Fatjó, Ripollet, Sabadell Nord, Sant Feliu de Codines, Sant Quirze, Tibidabo, Torelló, Vic Riuprimer i Voltregà.

També és força semblant a l'any passat el grup 5, amb la baixa de l'Organyà, descendit, però amb els altres tres equips del Solsonès i de l'Alt Urgell, el Solsona, La Seu d'Urgell i l'Oliana. Es veuran les cares amb Soses, Escola Gerard Gatell, Alcarràs, Atlètic Alpicat, Balàfia, Balaguer, Castellserà, Cervera, Guissona, Juneda, Linyola, Lleida Esportiu, Palau d'Anglesola, Pardinyes i Térmens.

L'altra novetat serà al grup 3, en què jugarà el Vilanova del Camí, acabat de pujar després d'una sensacional temporada a Tercera. Els blanc-i-vermells s'enfrontaran a Almeda, Ciudad Cooperativa, Espluguenc, Gavà, Juventud 25 de Septiembre, Legends l'Hospitalet, Levante las Planas, Marianao Poblet, Moja, Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts, Sector Montserratina, Sporting Gavà, Terlenka Barcelonista, Unificación Bellvitge, Viladecans i Vista Alegre.