La quinzena edició del Campus Rafa Martínez, que organitza cada principi de juliol l'exjugador santpedorenc amb el suport, entre d'altres, del Club Bàsquet Artés a la vila bagenca, és a punt d'abaixar les persianes amb més rècords d'assistència. És la que es va batre en el primer torn, després de la setmana iniicial, sobretot pel que fa als participants interns.

Així, la primera setmana del campus va tenir un total de 145 participants, un ple total, com ha passat en les darreres edicions, i un nou rècord d'assistència històrica. També hi ha hagut millor marca de participants interns, un total de 55, de procedències com Andorra, la Seu d'Urgell, Barcelona, Solsona o Vic.

Durant els primers dies, van visitar el campus jugadors de l'ACB, com ara el base del Baxi Dani Pérez i el capità de l'equip Guillem Jou, que ha renovat aquests dies per dos anys pel conjunt bagenc. També hi van ser entrenadors de parla anglesa, amb filmacions a peu de pista. Es va renovar el conveni de beques per a nens amb dificultats econòmiques amb CaixaBank i hi va haver una activitat lúdica al llac de Navarcles.

Els diferents grups van ser per edat, sexe i nivell i les jornades van tenir entrenaments tècnics i tàctics de pista als matins i competicions individuals i col·lectives a les tardes.