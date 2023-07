L'Avinent Manresa tindrà fins a tres bones opcions de podi en la disputa dels Campionats d'Espanya sub-18 d'atletisme que tindran lloc durant tot el cap de setmana a Gijón. Un total de cinc competidors del conjunt bagenc i tres més, en quatre proves, del Club Atlètic Igualada Petromiralles-Aigua de Rigat seran aquests dies a la ciutat asturiana lluitant per ser tan amunt com sigui possible.

Així, Ona Bonet és la màxima candidata a l'or en el salt d'alçada, que s'ha de disputar diumenge al matí. La manresana té una millor marca d'1,81 metres, amb un centímetre d'avantatge sobre Paula Garcia, del Barça, i cinc respecte de la canària Soley Einarsdottir. Si tot va bé, ha de pujar al podi. També es troben entre les favorites Erika Sellart en javelina i Mar Santanach, en martell. La primera, que competeix aquest dissabte al matí, té la tercera millor marca, amb 50,02 metres, amb una distància important respecte de la tercera i a poc més de dos metres de la millor, Ingrid Valcárcel, del Granollers. Per la seva banda, Santanach, que participa diumenge al matí, té el quart millor registre en el martell, amb 56,85 metres, a tres del tercer millor, de Carla Serral, del Castellar. Completen l'actuació de l'Avinent Jan Pol Catot, que té l'onzè millor registre dels 400 metres tanques amb 55.74 i que disputa la semifinal aquest dissabte a la tarda, i Queralt Vallbona, catorzena en els 400 metres, amb 58.32, i que participa en les sèries dissabte al matí. Pel que fa a la participació igualadina, la velocista Mar Buchaca farà dues proves dissabte al matí. En els 100 metres té la setzena millor marca, amb 12.41. Pocs minuts després correrà els 200 metres, en què és 17a amb 25.40. Entrar a les semifinals ha de ser el seu objectiu. La millor posicionada és Elsa Arias, setena en el martell, amb 51.52. Finalment, Laia Alonso té el setzè registre en els 2.000 obstacles i correrà dissabte a la tarda.