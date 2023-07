Ricard Casas, seleccionador manresà de Bahrain: "És un repte entrenar un equip nacional i fer créixer les seves idees"

Ricard Casas (Manresa, 1962) afegeix una experiència més a la seva llista vital. Ha estat confirmat com a nou seleccionador de Bahrain durant els propers sis mesos. Suma l’emirat a països com Veneçuela, Angola o Egipte, a part de mitja ACB. Després d’haver escrit un llibre i d’haver estat anunciat com a mentor del CB Igualada, torna a l’acció de les banquetes, on li agrada més ser.

Com va sorgir la possibilitat de ser seleccionador de Bahrain?

Tenia obertes algunes opcions a Àsia i una era aquesta. He treballat en seleccions i era una qüestió que m’atreia força. A més, es complien les condicions que necessito per poder marxar i és un repte estar amb un equip nacional, fer créixer les idees o els objectius que tenen allà. És un repte il·lusionant i un cop assegurats els temes personals, decideixes fer-ho.

Vostè ha entrenat a països com Angola o Egipte, entre d’altres, però sempre amb clubs. Li canvia molt la perspectiva, fer-ho en una selecció, on no hi ha el dia a dia?

Jo havia estat en seleccions espanyoles de base i ara representa una situació diferent a la de portar un equip que fan que t’adaptis com a entrenador al que necessitin. És una feina concreta del que representa entrenar, una focalització en uns objectius diferents.

Viurà allà o ho podrà fer des de la distància, ja que els partits no són cada setmana?

Marxaré cap allà. He signat un contracte de sis mesos, que era el que m’interessava. Tampoc no m’interessava més, és un bon temps, i aniré a viure allà. Afrontarem diversos campionats com el classificatori preolímpic, els classificatoris per a la Copa d’Àsia i un altre campionat.

A curt termini, quin objectiu principal li han plantejat? Volen ser als Jocs?

M’ho han de concretar i he de buscar més sobre això. És un país on el bàsquet ha de créixer, volen escalar posicions i orientar millor la seva feina. Necessiten orientacions en aquest aspecte. Tenen una visió de millorar i de progrés. Els jugadors solen ser de la lliga local, amb algun nacionalitzat i algun altre que s’està formant als Estats Units. Tenen poca gent a fora del país.

I vostè acumula una altra experiència vital més en un altre país diferent als anteriors.

Qualsevol feina que fas, tingui a veure amb el passat o no, et requereix desenvolupar allò que saps fer i extreure’n l’experiència que et generi.

Parlem del seu llibre, «Escucha tu baloncesto, el valor del entrenador». Com està funcionant?

Molt bé. Gairebé s’han venut 1.000 exemplars i em plantejaré si en faig una segona edició. Estic molt agraït als llocs on jo he entrenat, on m’han acollit molt bé. De d’altres bandes han trucat per iniciativa seva creient que era interessant. La venda està sent molt ràpida. Bàsicament es pot fer a través de la web ricardcasas.com, però com que ara marxaré i no podré enviar-ne, ni signar-ne, es pot aconseguir en plataformes com Amazon o demanant-lo a les llibreries.

Que va hi va voler reflectir?

No he pretès parlar del meu bàsquet i dir què has de fer amb el teu. És una pretensió més àmplia, que cada entrenador sàpiga com escoltar el seu bàsquet i créixer amb el seu propi talent, no amb el bàsquet del Ricard. I a la vegada, posar una consciència clara a que, des del nostre treball, el valor de l’entrenador es torni a potenciar. Si en volem tenir, nosaltres som, en part, responsables d’aconseguir-lo.

Quins elements cal tenir més en compte, per trobar el propi bàsquet?

El coneixement i l’experiència, però en aquest llibre faig especial èmfasi en l’escolta i la reflexió. Això condueix a accions que et generen una experiència. Des d’aquesta escolta també treballar des de les necessitats, el que requereix el jugador per aprendre, el fonament per ser après, el que necessita un equip per competir. A partir d’escoltar aquestes necessitats ets conscient del que necessites. Jo vull orientar en aquest procés i donar pautes.

El també manresà Xavier Garcia l’ha ajudat a escriure’l.

Sí, ell sempre deia que ho havia de fer i ara he trobat el moment. Ha estat l’impulsor i ha estat el catalitzador. Em coneix molt bé, el meu vocabulari i les meves idees. L’hauria pogut escriure pel meu compte, però sense ell no hauria estat el llibre que jo volia.

Va fer una piulada a Twitter en què es mostrava disgustat per no haver estat convidat a Manresa. Com va anar?

A Manresa, al club, tenien constància d’això i no hi ha hagut ni la mínima resposta i cap interès. Sempre he anat als clubs on he entrenat o al representatiu de la ciutat. Ha estat l’únic lloc on no l’he pogut presentar. He estat a Menorca, Lleida, Granollers, Igualada, Madrid, Tarragona, i alguns on no he pogut ser. Hi he tingut una resposta excel·lent.

S’ha sentit decebut?

Totalment. Soc manresà i vaig treballar al club dotze anys. Vaig viure des d’entrenador jove un descens, vaig participar en un ascens, vaig entrenar el sènior. Ningú recorda que vaig portar més de 30 jugadors que van ser professionals i més d’una dotzena que han estat ACB. Vaig ser en aquest procés, en què també van créixer entrenadors que ara són professionals. A més soc manresà i volia portar aquest llibre a Manresa. Molts amics meus me’l volien comprar i els volia donar la mà, veure’ls i saludar-los.

Creu que ningú del club ho recorda?

Ningú se n’ha recordat al club, però molta gent i aficionats sí, no en tinc cap dubte. El club no se n’ha recordat, ni s’ha interessat en mi. Això m’ha dolgut molt perquè és on més anys he treballat, soc manresà i hi ha hagut un procés d’estima i de resultats molt gran. Estic molt decebut, ho dic públicament.

Està obert a fer-ho si li ho plantegen ara?

Jo ara ja me’n vaig, no m’ho plantejo. Davant del nul interès, jo no en tinc cap.

S’ha plantejat fer-ho pel seu compte?

No m’he de plantejar res. Tothom m’ha rebut, estimat i valorat, fins i tot a llocs on no he entrenat, i a Manresa, que és on més ho he fet, no han tingut el mínim interès en res. Si més endavant tinc l’oportunitat de fer-ho privadament, potser sí, perquè tinc molts amics i gent que m’estima. De cara a aquesta gent seria una possibilitat fora del club. Sempre l’hi he donat suport i aquesta és la resposta que he tingut, decebedora.

En les últimes setmanes també ens han informat que exerceix com a assessor del CB Igualada. En què consisteix el càrrec?

No soc el coordinador tècnic, faig de mentor, de tutor de manera puntual i regularitzada en el temps. Són treballs puntuals i regulars per marcar unes pautes de club. És un assessorament que faig a d’altres clubs. A Manresa no, és clar.

No, ja m’ha quedat clar.

Estic en contacte amb dos clubs de Barcelona que hi estan interessats i amb un de Galícia.

Què el va convèncer, d’Igualada?

Són clubs que fan apostes intel·lectuals en el treball de canvi, de millora, que donen importància no només a quants nens tenen, a quant paguen els pares i a quants partits guanyarem. Tenen inquietud de progrés, no d’anar fent. Passa per inversió en gent que aporti noves idees.

Els ha vist predisposats a fer-ho?

La presidenta, la Lídia Estany, és una persona que ho promou i que agraeixo i respecto molt la seva visió de com vol millorar el bàsquet a Igualada.