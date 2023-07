La jove atleta lleidatana de l'Avinent Manresa Èrika Sellart s'ha proclamat aquest migdia campiona d'Espanya sub-18 de llançament de javelina a Gijón. Tot i que no partia amb la millor marca de les participants, Sellart era una de les candidades al triomf i s'ha situat al capdavant de la prova ja en la primera ronda.

Un intent inicial de 45.87 ha donat avantatge a l'atleta de les terres de Ponent, una de les promeses del potent equip femení de l'Avinent Manresa. Posteriorment, Sellart ha enviat el dard de 500 grams a 48.51 en la segona ronda. Després de fer 47.85 en la tercera tanda, a la quarta ha realitzat els 48.65 que li han donat finalment la medalla d'or. Un nul i un llançament final de 45.87 han completat la sèrie de la nova campiona, que revalida el títol sub-16 assolit l'any passat.

En un darrer intent de 48.37, Lara Iglesias (Atlética Barbanza) s'ha fet mereixedora de la medalla de plata. El bronze l'ha conquerit Beatriz Mora (EA Majadahonda), amb 47.72.

En la jornada matinal d'avui dissabte, Mar Buchaca (CA Igualada Petromiralles) s'ha classificat per les semifinals de les dues proves de la velocitat. En els 100 metres ha estat quarta de la tercera sèrie amb 12.46 i ha passat de ronda per temps, quedant-se només a cinc centèsimes de la seva millor marca personal. La semifinal tindrà lloc a les 19.30 h i, si continua endavant, disputarà la final a les 21.40 h. En els 200, l'anoienca ha estat segona de la seva sèrie amb 25.72 i s'ha classificat per les semifinals de demà diumenge (12 h).

Per la seva part, Queralt Vallbona (Avinent) no ha pogut avançar ronda en els 400 metres després de fer 59.32 en sèries i quedar eliminada.