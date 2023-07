Calaf ha tancat aquest diumenge a la tarda la 19a edició del seu 3x3 de futbol amb la disputa de les 10 finals corresponents a les 10 categories en què han quedat dividits els 77 equips inscrits. El president de la Penya Barcelonista de Calaf, Edgar Cardona, ha anunciat que ja pensen en els actes per commemorar-ne l’any que ve el 20è aniversari.

La competició va començar dijous a la tarda, en una jornada marcada per la pluja persistent, que va deixar ben xopa la gespa. Els 358 jugadors inscrits van jugar un total de 188 partits en quatre dies. Les jornades de dissabte i diumenge, amb sessions de matí, tarda i nit, sota una calor inhumana.

El 3x3 de futbol de Calaf és un torneig que es disputa en una pista tancada de gespa artificial de 20x10 metres, amb equips de tres jugadors sense que cap d’ells pugui tocar la pilota amb les mans (es xiula penal), amb dues porteries d’una mida semblant a les d’hoquei sobre patins. Els partits duren 10 minuts, amb un compte enrere musical d’un minut fet amb la sintonia de la sèrie anglesa Benny Hill, la qual s’ha convertit en una de les senyes d’identitat del campionat.

La pista s’instal·la a la plaça de Barcelona ‘92. En aquesta, hi ha tres bars i restaurants. Això ajuda a que durant els quatre dies del torneig es creï un ambient de festa únic, com si fos l’inici oficiós de l’estiu calafí.

Els partits es disputen a un ritme frenètic i amb una intensitat inusitada i encomanadissa que enganxa el públic que ocupa la grada lateral i que s’aplega al voltant de les tanques. L’afirmació val tant pels partits dels més grans com pels dels més xics. Les característiques de la pista i les peculiaritats del joc fa que no sempre l’equip favorit acabi guanyant. Ha estat el cas de l’edició d’enguany en què en la majoria de finals va saltar la sorpresa.

Especialment significativa ha estat la de la categoria sènior masculina en què es va imposar un equip format per futbolistes de categoria juvenil. Es tracta de jugadors que porten junts des de ben petits i que han guanyat les diverses categories.

En el seu parlament, Edgar Cardona ha agraït la participació i el comportament de tots els futbolistes i va parlar de «la il·lusió que té tota la penya per commemorar els 20 anys del torneig»,

La regidora d’Espots, Laura Sòria, ha donat les gràcies a la Penya Barcelonista la celebració d’aquest torneig «perquè són les entitats i les persones les que fan poble».

Tothom guanya

El 3x3 és un torneig de futbol que juguen equips de tota mena. N’hi ha de formats per nois i noies que són futbolistes els 365 dies de l’any i que miren de formar conjunts el més competitius possibles, i d’altres per nois i noies que són futbolistes un cap de setmana l’any i que s’ajunten perquè són amics, sense que els importi ni poc ni gens les prestacions futbolístiques de cadascun d’ells. Els primers s’ho passen bé perquè guanyen (alguns), i els segons guanyen perquè s’ho passen bé (tots).

Els trofeus als millors jugadors es lliuren en record de Jordi Borràs, un jove de Calaf molt estimat. En la 19a edició, els guanyadors van ser Marc Giralt, de la Cuina del Mercat, i Clàudia Roig, d’Alemar Construccions. La majoria d’equips estan patrocinats per les empreses i els comerços del poble.

«És bonic veure créixer la canalla»

Els més veterans no recorden perquè es van decidir a organitzar un 3x3 de futbol. Sí que saben que a les primeres edicions hi havia una dotzena d’equips inscrits, a penes, i que en una tarda-vespre l’havien enllestit. Aquells 12 pioners s’han convertit en 77 enguany, ben a prop del rècord de 81 de la 15a edició. Alguns dels jugadors que hi han passat, s’han fet futbolistes, algun de professional. Però, per a Cardona «el més bonic és haver vist créixer la canalla». Alguns continuen jugant a futbol, d’altres ja no, però tots tornen any rere any.