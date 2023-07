Com cada estiu, sembla que fa quatre dies que es va acabar la temporada i ja en comença una altra. El primer equip masculí del FC Barcelona es posa en marxa aquest dilluns 10 de juliol amb les revisions mèdiques i les proves físiques preceptives, abans del primer entrenament del curs a la tarda. Durant la setmana, el grup alternarà les sessions a la Ciutat Esportiva Joan Gamper i un parell de jornades de descans, i el dia 19 de juliol, dimecres de la setmana vinent, l'expedició blaugrana partirà cap als Estats Units on li esperen quatre amistosos d'alt nivell, inclòs un Clàssic amb el Real Madrid a Las Vegas.

El campió de Lliga es posa a caminar amb les novetats d'Ilkay Gundogan i Íñigo Martínez -i qui sap si de Vítor Roque- i les baixes respecte el curs anterior de tres emblemes de l'època daurada: Busquets, Piqué i Alba. Amb l'impactant i viral ball d'aniversari de Lewandowski i la seva esposa Anna encara a la retina, la plantilla blaugrana comença a caminar.

Quatre amistosos als Estats Units

Si un partit es juga a les 4.30 o a les 5 h del matí, és millor anar a dormir i llevar-se d'hora o esperar i fer el cop de cap després? Aquest dilema el tindran els aficionats i seguidors culés durant la segona quinzena de juliol gràcies o per culpa de tres dels quatre partits amistosos que disputarà l'equip de Xavi durant la gira pels Estats Units. En canvi, el duel contra Ancelotti tindrà un horari molt més tolerable. Fins i tot agradable tenint en compte els rigors del termòmetre en aquesta època de l'any a casa nostra.

El Barça debutarà el dissabte 22 de juliol al Levis Stadium de Santa Clara, a la badia de San Francisco, contra la Juventus, un matx que començarà a les 4.30 h en un estadi amb capacitat per a 72.864 espectadors i que és la casa dels populars San Francisco 49ers de la NFL de futbol americà. Quatre dies després, el dimecres 26, el rival serà l'Arsenal, en el mateix horari i amb el SoFi Stadium de Los Angeles com a escenari. En aquest recinte hi caben 70.000 persones i és on juguen els seus partits els equips de futbol americà Los Angeles Rams i Los Angeles Chargers.

Un altre equip icònic del futbol americà, els Dallas Cowboys, cedirà la seva casa per a un partit del Barça: el dissabte 29 de juliol, a les 23 h, els campions de Lliga s'enfrontaran al Real Madrid a l'AT&T Stadium, que pot acollir 80.000 espectadors.

El punt final a la gira americana tindrà lloc en una de les capitals del joc dels Estats Units, Las Vegas. Barça i Milan es veuran les cares el dimarts 1 d'agost a les 5 h a l'Allegiant Stadium, que té una capacitat de 65.000 espectadors.

La televisió que retransmetrà els partits encara està per confirmar.

Després, el grup tornarà a Barcelona per prosseguir els entrenaments. El dimarts 8 d'agost està previst que es jugui el Gamper en el que serà l'estrena a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, amb un rival encara per designar. La Lliga s'iniciarà el diumenge 13 d'agost a Getafe (21.30 h) i el primer partit oficial a la muntanya serà el diumenge 20 d'agost (19.30 h) amb el Cadis com a rival.