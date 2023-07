El futbolista espanyol Luis Suárez Miramontes, exjugador del Barça, llegenda del futbol i Pilota d'Or, ha mort aquest diumenge a Milà als 88 anys d'edat, segons ha anunciat l'Inter de Milà, el club per al qual va jugar i que va entrenar durant anys.

"El futbolista perfecte que, amb el seu talent, ha inspirat generacions. Adeu, Luisito", ha escrit l'equip en les seves xarxes socials. Suárez (La Corunya, 1935) va arribar a Milà per a jugar a l'Inter en la temporada 1961/1962 i va acabar quedant-se a viure a la ciutat fins al final dels seus dies.

El futbolista es va convertir en el primer espanyol a guanyar una Pilota d'Or, el 1960, una gesta que no es repetiria fins que Alexia Putellas es fes amb les seves dues esferes daurades el 2021 i 2022. Luisito Suárez, germà del també futbolista José Suárez Miramontes, va ser considerat una de les figures més destacades del futbol espanyol del segle passat.

Set temporades de blaugrana

La seva carrera va començar a l'Esportiu de La Corunya el 1953, si bé un any més tard va fitxar pel Barça, on es va quedar set temporades en les quals va conquistar dos títols de lliga, entre altres diversos guardons com dues Copes d'Espanya.

El 1957 va debutar amb la selecció nacional en el Santiago Bernabeu i va ser un dels protagonistes del recordat triomf de l'Eurocopa 1964.

La Pilota d'Or va arribar el 1960, vestint la samarreta blaugrana, imposant-se en la votació a Ferenk Puskás. La seva ratxa continuaria, ja que en l'edició següent va quedar segon.

'L'arquitecte', com li deia Alfredo Di Stefano, va ser traspassat el 1961 a l'Inter de Milà -el primer espanyol en militar en el club italià- fitxat pel seu llavors tècnic, l'argentí Helenio Herrera. En el 'Gran Inter' va jugar durant set temporades, temps en el qual va aconseguir tres "Scudetti", dues Copes de Campions i dos Intercontinentals.