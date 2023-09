L'atleta manresà de l'Avinent Manel Deli no va poder finalitzar la cursa de 100 quilòmetres de Winschoten, a la qual havia anat per intentar batre la seva millor marca en la distància i, de pas, el rècord d'Espanya de l'especialitat. La temperatura inusualment alta i la forta calor que va fer a la localitat de l'extrem nord dels Països Baixos, a tocar del Mar del Nord i de la frontera amb Alemanya, va provocar que 42 dels 78 corredors que van arrencar no poguessin finalitzar la cursa. Deli va claudicar al quilòmetre 40, quan encara no havia arribat a la meitat, ja que veia que no aconseguiria el seu objectiu.

La victòria va ser al brasiler Gabriel Barros, que va fer una marca de 7 hores 23 minuts i 4 segons. El millor resultat de Deli és de 6.30.24, la qual cosa demostra la duresa de les condicions que hi havia. Dels tres representants en la prova de l'Avinent, també es va retirar Efrén Llobet en el quilòmetre 60 i només va poder acabar Robert Troy. L'atleta de Monistrol de Montserrat va quedar dinovè en el total, amb una marca de 9.30.05. Queda lluny del seu registre personal, però li va valer per guanyar la categoria M50. Va superar el neerlandès Endymion Kasarnardjo (9.32.36) i el txec Daniel Oralek (9.43.49). Hi havia un altre participant de l'Avinent a Winschoten. En aquest cas era Oscar Shigüe, que prenia part en la competició de 50 quilòmetres. Va acabar amb una marca de 4.24.52 que li va valer la desena posició absoluta i vuitena de la categoria masculina. Va guanyar l'estatunidenc Fernando Cabada (3.09.09).