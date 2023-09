L’expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales ha defensat que la polèmica aixecada pel seu petó a la jugadora Jenni Hermoso és «una bola de neu» alimentada per «interessos espuris» en contra seu, i s'ha negat a demanar perdó a la futbolista.

En l’entrevista exclusiva que ha concedit al periodista britànic Piers Morgan al canal Talk TV, Rubiales ha mantigut la seva versió que el seu «‘pico’» a Hermoso va ser fruit d’un moment d’eufòria i no va tenir connotacions sexuals.

Com la loteria

«Crec que ha sigut una bola de neu, per diversos interessos, alguns dels quals espuris, en contra meu», ha dit, sense explicar a quins interessos es referia. En l’entrevista, l’expresident de l’RFEF va comparar la seva reacció a la que pot tenir la gent quan guanya la loteria o la que tindran els habitants d’Ucraïna quan finalitzi la guerra al seu país.

«En aquell moment la gent no demana permís», ha assegurat Rubiales en defensar que el seu gest va ser espontani i fruit de l’eufòria, malgrat que es va tractar d’una «equivocació».

Fins a quatre vegades, malgrat la insistència de l’entrevistador, l’expresident federatiu ha esquivat demanar perdó a Hermoso. «El que va passar és dolent per a tothom. I repeteixo que jo era allà, va ser un petó fugaç en un context d’alegria», ha respost una vegada i una altra Rubiales, que ha qualificat l’ocorregut d’«anècdota».

«Relació tàctil»

«Jo tinc la meva versió, si altres persones canvien la seva versió no és cosa meva», ha emfatitzat. Rubiales va besar la jugadora mentre li agafava el cap amb les dues mans en l’entrega de medalles a la selecció espanyola de futbol després que aquesta aconseguís la Copa del Món del món davant Anglaterra. Va justificar el seu acte argumentant que als països llatins hi ha una «relació tàctil» entre homes i dones, i que és «molt normal» que es produeixin aquests actes.

«Vergonya interna»

També s'ha referit al gest d’agafar-se les parts íntimes a la llotja, al costat de la reina Letizia, per celebrar la victòria. «Aquest gest em produeix més vergonya interna, però vull explicar que en espanyol tenim l’expressió ‘olé tus huevos’ o ‘olé tus ovarios’, que vol dir ‘bravo, molt bé.’ Quan va acabar el partit, (el seleccionador, Jorge) Vilda em va mirar dient-me ‘això va per tu’, i jo li vaig dir ‘no, no, això va per tu’, va dir. Per Rubiales, es va tractar d’«un gest afectiu, molt groller però afectiu», pel qual ja ha demanat perdó a la Família Reial.