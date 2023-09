Un duet de corredors bagencs d’arribar i moldre a la Pyrénées Stage Run

Dit i fet. La primera experiència competitiva del duet de corredors de curses de muntanya integrat per Roger Embid i Àlex Urbina difícilment podia ser més fructífera. El santvicentí establert a Avià i el maonès resident a Manresa van dominar les set etapes que configuren, any rere any, la prestigiosa Pyrénées Stage Run, l’única prova d’aquesta modalitat esportiva per parelles que es desenvolupa a la serralada i es van proclamar guanyadors, sense oposició, de la setena edició de la competició.

Àlex Urbina i Roger Embid no havien format mai equip per prendre part en una prova d’aquestes característiques. «Ens coneixíem, les nostres parelles són amigues íntimes i alguna vegada havíem comentat la possibilitat de configurar un duet atlètic, però fins ara no s’havia plantejat l’escenari idoni per fer-ho», exposa Àlex Urbina, especialista en curses de muntanya i d’ultrafons.

Però des de la seva última participació a una de les curses de l’Ultra Trail del Mont Blanc, l’agost del 2022, l’esportista d’origen menorquí disposava d’una inscripció gratuïta per a la Pyrénées Stage Run d’enguany. Àlex Urbina ja havia pres part el 2019 a la prova fent parella amb Javi Pons. El duet va signar una meritòria segona posició, una classificació final que el maonès desitjava millorar. Així doncs, malgrat no haver-se recuperat del tot del cansament derivat d’haver competit, el tercer cap de setmana d’agost, a la cursa de 109,9 km i 11.440 m de desnivell positiu de la Challenge del Montcalm, en la qual va aconseguir un remarcable cinquè lloc (28 hores, 50 minuts i 48 segons), Àlex Urbina va proposar a Roger Embid configurar un equip per participar a la Pyrénées Stage Run i el santvicentí va entomar el desafiament de completar junts els 220 km i 15.000 m de desnivell positiu acumulat que coincideixen amb el recorregut de la mítica Transpirinenca (GR-11).

Les proves per parelles exigeixen una compenetració extrema als corredors. No endebades, els membres d’un mateix equip no poden passar per un control ni travessar la línia d’arribada amb més de dos minuts de diferència. A la Pyrénées Stage Run, si ho fan, la primera vegada reben una penalització de seixanta minuts i, la segona, són desqualificats.

Les prestacions de Roger Embid i Àlex Urbina van ser immillorables durant les dues primeres etapes. El santvicentí va imposar un ritme de cursa altíssim que va permetre al duet adquirir un avantatge que seria inabastable per a tots els seus oponents. La parella també va optar per aquesta estratègia a la quarta etapa, entre Encamp i Arinsal. En contraposició, tal com relata Àlex Urbina «vam ser més conservadors a la tercera i a la cinquena, les més llargues de la prova, ambdues de quasi 40 quilòmetres. No volíem afegir al cansament inherent al quilometratge el derivat d’un excés d’intensitat».

Roger Embid va córrer les dues darreres etapes amb febre. El duet va abaixar el ritme i Àlex Urbina va haver de donar suport al seu company. L’entesa entre el maonès i el santvicentí no només els va permetre mantenir el lideratge a la classificació general: va propiciar que arrodonissin la seva actuació amb un triomf a totes les etapes. La parella va requerir 32 hores, 23 minuts i 50 segons per completar la Pyrénées Stage Run.

Àlex Urbina revela que ja han valorat la possibilitat de prendre part en d’altres curses d’aquesta tipologia amb Roger Embid. «Ens plantegem la idoneïtat de competir a l’EDF Pierra Menta d’Estiu o, preferiblement, a la Transalpine Run, la prova alpina en la qual es van emmirallar els organitzadors de la cursa pirinenca».

L’anhel d’esdevenir professional

El maonès Àlex Urbina, de 33 anys, resideix a Manresa amb la seva parella, Laura Pla Solergibert, des del maig d’aquest any i malda per fer realitat el somni d’accedir al professionalisme. El menorquí es va iniciar en el món de les curses d’ultrafons amb només 23 anys. Quinze dies després de competir a la marató de Madrid, Àlex Urbina va completar la Trail Menorca Costa Nord, de 100 km. «Va ser molt agosarat. El meu cos encara no s’havia recuperat de l’esforç de fer la marató i la meva pròpia suor em va provocar hipotèrmia. Vaig haver de fer molts trams caminant i el patiment va ser excessiu».

Tot i aquesta negativa primera experiència, el corredor maonès es va especialitzar en les curses d’ultrafons i, a partir del 2016, en les de muntanya. L’agost d’aquell any va assolir una meritòria 44a posició a l’Ultra Trail del Mont Blanc (171 km i 9.963 m de desnivell positiu).

Àlex Urbina malda des del 2017 per aconseguir un patrocinador que li doni l’estabilitat econòmica necessària per oferir la seva millor versió. Enguany, s’ha imposat a la marató del Trail de les Guilleries (04 hores, 08 minuts i 20 segons). Els seus propers desafiaments seran el campionat d’Ultrafons de les Illes Balears i la prestigiosa cursa Tor des Géants.