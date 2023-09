Poques hores abans que Montse Tomé doni la seva primera llista com a seleccionadora, les jugadores es reafirmen en la seva decisió de no tornar a la selecció. Consideren que els canvis són insuficients i que la reestructuració de la Federació no s’ha fet amb garanties d’un nou funcionament en l’estament que les respecti com a professionals.

Aquesta decisió l’han pres les 23 campiones del Món, les futbolistes que van formar part de la prellista per al Mundial i les 12 que en el seu moment ja van decidir no tornar. Ahir a la nit i després d’una reunió que va durar més de quatre hores, les jugadores van prendre aquesta transcendental decisió. Són un total de 41 futbolistes que no assistiran a la convocatòria en cas de ser cridades per Montse Tomé. La decisió serà comunicada en breu a través d’un escrit que enviaran a la Federació.