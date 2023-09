El Cros de l’Ametlla preveu superar els 300 atletes en la segona edició postpandèmia

El nucli de l’Ametlla de Merola tornarà a ser, diumenge, l’epicentre de l’activitat atlètica a la Catalunya Central. L’antiga colònia tèxtil acollirà la celebració de la 33a edició de tot un clàssic: el cros de l’Ametlla de Merola. No en va, de l’aturada forçada del 2020 i del 2021 per l’esclat de la crisi sanitària i la seva posterior prevalença ja només en resten els aprenentatges adquirits i la prova berguedana va aplegar quasi 300 esportistes en l’edició de la represa, el segon cap de setmana de setembre del 2022.

Enguany, els organitzadors preveuen superar aquesta quantitat. Així doncs, anit, ja s’havien formalitzar 255 inscripcions: 210 corresponien a adults que participaran a les curses de 05 i 10 km que configuren l’anomenada categoria Open. Els altres 45 inscrits eren joves aprenents de corredor que prendran part a les carreres adreçades als atletes benjamins i alevins. Les inscripcions encara són obertes i es poden formalitzar online al lloc web de la prova: cross.ametllademerola.cat.

Tal com és habitual des del 2019, el cros de l’Ametlla de Merola el configuren quatre curses. Diumenge, a partir de les 09.30 hores, els esportistes benjamins (categoria reservada per a nens i nenes nascuts entre el 2015 i el 2021) seran els primers a travessar la línia de sortida. Deu minuts després, a les 09.40 hores, començarà la carrera ideada per als corredors alevins (adreçada als infants nascuts entre el 2010 i el 2014). Els primers hauran de fer un tast competitiu de 770 m i els segons insinuar les seves aptituds atlètiques mentre recorren un circuit de 1.730 m.

Les curses de la categoria Open s’iniciaran a les 10.15 hores. Una edició més, els esportistes no han d’especificar la distància que volen recórrer en tramitar la seva inscripció ni a la sortida. Així doncs, en afrontar el tram final de la primera volta al tradicional circuit en el qual es barregen superfícies asfaltades i de terra amb els desnivells característics del cros de l’Ametlla de Merola, els participants podran decidir si s’adrecen a la línia d’arribada i, per tant, completen la cursa de 05 km, o si opten per continuar i duplicar el quilometratge a recórrer. L’organització només estableix una limitació: transcorreguts 37 minuts des de l’inici de la prova, ja no és permetrà a cap corredor que tot just acabi la primera volta fer la carrera de 10 km.

Per últim, sempre i quan hi hagi el número de participants idoni, a les 11.30 hores, hauria de començar l’apassionant cursa de nadons en la qual els corredors han de completar quatre inacabables metres gatejant.

Xavi Tomasa ja ha confirmat la seva presència a la 33a edició del cros. Per tant, l’atleta berguedà intentarà repetir la victòria que va segellar a la cursa de 10 km el diumenge, 11 de setembre del 2022. Els seus principals oponents seran els corredors del CA Playas de Castellón Youssef Taoussi i Ibrahim Ezzaydouni.

Pel que fa a la categoria femenina, la santjoanenca Meritxell Soler, guanyadora de les dues últimes edicions de la carrera de 10 km, no podrà revalidar el títol per segona vegada, doncs es recupera d’una intervenció quirúrgica. Així doncs, la veterana atleta vigatana Laia Andreu, la gironina Rebeca Suárez (guanyadora aquest curs de la Marató Martín Fiz de Vitòria) i Elisabet Martín Almansa, integren el tercet de corredores que podrien agafar el relleu de la prestigiosa esportista bagenca.