Un any després de constituir el MC Moianès i amb el bagatge d’haver estructurat un munt de proves de motocròs i trial, el 1972, sis moianesos (Joan Argemí, Jaume Cirera, Josep Codina, Ramon Forcada, Eusebi Graners i Albert Martí) van tenir la gosadia d’organitzar la primera edició de les inoblidables 24 Hores de resistència sobre terra de Moià.

Des de l’octubre del 2022, la històrica entitat ha dut a terme diversos actes per commemorar el cinquantè aniversari de la celebració de l’edició inaugural de la cursa. Dissabte passat, es va inaugurar, oficialment, l’exposició que recull l’evolució de la prova i del Moto Club Moianès a la Casa Museu Rafael Casanova, una mostra que estarà oberta al públic fins el proper 31 de desembre (de dijous a diumenge). Tal com assenyala Eusebi Graners, membre de la comissió organitzadora del cinquantenari, «l’exposició inclou des de plafons que detallen la història del club i de la cursa fins als cartells de les 35 edicions de les 24 Hores de resistència sobre terra de Moià, a més d’un ampli recull d’articles de premsa que es van publicar arran d’aquella primera edició o l’ordinador que es va fer servir per comptar les voltes que feia cadascun dels equips participants l’any 1980». La mostra també dona testimoni de tots els campions d’Espanya i d’Europa que van competir en alguna edició de la prova.

D’altra banda, demà, dissabte, a l’Espai Cultural Les Faixes, a partir de les 18 hores, es desenvoluparà una taula rodona amb la presència de nombrosos pilots per debatre i analitzar, durant dues hores i mitja, l’aportació de les 24 Hores de resistència sobre terra de Moià al món del motociclisme. Ràdio Moià retransmetrà el debat íntegrament en directe. A continuació, una botifarrada popular al Circuit Verd posarà el punt final als actes commemoratius.

Aquell llunyà 1972, els entesos van vaticinar el fracàs de la iniciativa. Els especialistes consideraven que «les motocicletes de muntanya de l’època no aguantarien vint-i-quatre hores de funcionament ininterromput». De fet, tal com detalla la nota de premsa del MC Moianès «no s’havia provat mai». La realitat va desmentir les previsions dels experts i la prova es va convertir en la primera cursa de 24 hores de durada sobre terra que es va fer al món. La reeixida i popular prova va propiciar la creació d’una nova modalitat motociclista, la resistència sobre terra, de la qual Moià no només en va ser el bressol: en va esdevenir la capital.