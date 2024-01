La millora en la sortida de la pilota i el lideratge de la línia defensiva són els motius futbolístics que han empès el CE Manresa a contractar el central Iván de la Peña, anunciat dimarts i que procedeix del Gimnàstic de Tarragona. El fill del que va ser jugador del Barça i de l'Espanyol, entre d'altres, que té una experiència de 19 partits a Primera RFEF amb el conjunt grana, és el primer fitxatge del mercat d'hivern després de l'arribada d'Aitor Maeso a la banqueta en substitució de Xavi Corominas.

En declaracions als mitjans del club, De la Peña explicava que "he vist un molt bon vestidor que m'ha rebut molt bé. Com a jugador em definiria com de bona sortida de pilota, amb ganes de fer-ho bé, treballar i gaudir tot el que ens queda de temporada".

Per la seva banda, Maeso va afegir que "estem contents de l'arribada de l'Iván pel que ens pot aportar futbolísticament. És un jugador amb molt bona sortida de pilota, té característiques per defensar junts, estar junts i comandar la línia. Busquem com a club i equip que vinguin amb identitat clara, que estiguin alineats en ser millors jugadors i que aportin tant a dins com a fora del camp per tothom". S'espera que pugui debutar diumenge al camp de la Peña Deportiva.