L’estrena a la banqueta santjoanenca d’Eloi Euras, l’entrenador que agafa el relleu del dimissionari Marc Viladrich, es va saldar amb unes justes taules sense gols contra el FC Sant Cugat, un marcador insuficient per fonamentar la continuïtat del buc insígnia dels grocs a la màxima categoria en la qual ha militat des de la refundació de la centenària entitat, a meitats dels anys noranta.

El cos tècnic liderat pel fins ara entrenador del filial que milita a Tercera Catalana va plantejar d’inici una agressiva pressió a la parcel·la defensiva de l’oponent i va modificar l’estructura d’equip característica del FC Joanenc (5-3-2) tot i avançant la posició de Gerard Martínez (5-2-3). Aquesta opció tàctica va permetre els bagencs competir per assumir la iniciativa ofensiva amb els vallesans durant dues terceres parts del primer període (els primers deu minuts de joc i els últims vint). Així doncs, el FC Sant Cugat només va obligar els grocs a parapetar-se en defensa des del minut 11 i fins al minut 26.

Els vallesans van triplicar les aproximacions a porteria que van generar els amfitrions (quatre per dotze), però ambdues formacions van crear tres accions de perill abans del descans. Pel que fa als grocs, Dani Galván va culminar una ràpida transició trenada amb Gerard Martínez amb un enverinat xut creuat arran del traveseser (min 22). Quinze minuts després, Gerard Martínez no va poder controlar un servei en profunditat de Dani Galván que li hauria permès disposar d'un mà a mà amb el porter Ignasi Muray. Per últim, el central Juan David Carranza va neutralitzar la incursió per l’esquerra d’Arnau Estruch (min 41).

L’equilibri també va caracteritzar la segona meitat, però el FC Joanenc va generar les dues úniques ocasions de gol del partit, malgrat l’absència per lesió de Jordi García, el màxim golejador del grup (11 gols), conjuntament amb el maurista Èric Compte Copoví Copo. Primer, un excel·lent servei en profunditat de Valentín Prieto va habilitar Dani Galván per encarar en solitari el porter vallesà, que va encertar a refusar el seu xut armat des del punt de penal (min 61). Dani Galván va ser l’artífex de la segona oportunitat dels grocs. Isaac Morillo va aconseguir rematar la intencionada centrada des de la dreta del davanter, però Ignasi Muray va conjurar la seva enverinada rematada quasi rasa i creuada (min 76).