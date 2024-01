El filial del Baxi Manresa va fer valdre la seva joventut i encert des de la llarga distància per endur-se el primer triomf de la segona volta a Olesa. L'equip de la capital del Bages es va imposar en la primera meitat del matx, però quan els olesans els van impedir sortir en transició, el ritme anotador manresà va disminuir. Per la seva banda, el conjunt del Baix Llobregat nord es va saber refer d'una mala entrada al matx, i va saber utilitzar les seves armes per a competir després de la represa.

La primera meitat del duel va estar marcada pel frenètic ritme de joc que proposaven els bagencs i l'elevadíssim percentatge d'encert en el llançament exterior. La tònica que seguia el matx era la que proposaven i convenia als visitants, i els intents de rèplica olesans no fructificaven. La diferència sobre el parquet es traslladava amb rapidesa a l'electrònic, i el màxim avantatge del jove conjunt dirigit per Carlos Flores vorejava la trentena de punts abans del descans. A la represa, però, les alternatives defensives olesanes van començar a funcionar. La zona local impedia el rapidíssim ritme manresà, i de la davallada de possessions també se'n ressentia el percentatge en el llançament exterior. Els atacs en estàtic van girar el partit com un mitjó, i ara eren els del Baix Llobregat nord els que imposaven el ritme que més els convenia. Els visitants no consolidaven situacions que els donessin un avantatge o superioritat clara, mentre que els locals, de mica en mica, es trobaven més còmodes. Tot i els intents, el ritme anotador de la primera meitat dels manresans i el gran avantatge aconseguit els va permetre limitar-se a gestionar el marge per endur-se la victòria final. Un triomf que reafirma el bon moment de forma que viu el jove conjunt bagenc, que ja encadena dues victòries consecutives i consolida la tercera posició. La desfeta, en canvi, enfonsa el Nou Bàsquet Olesa a les darreres places de Super Copa, amb cinc equips amb el mateix balanç de victòries i derrotes.