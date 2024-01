L'Igualada Rigat ha superat aquest diumenge migdia un Finques Prats Lleida inusualment situat a la zona baixa d'una classificació molt comprimida. Els jugadors de Marc Muntanté han hagut de superar un gol visitant a l'inici abans de fer gaudir una afició que veu com el seu equip és cinquè, amb els mateixos punts que el tercer i el quart, el Sant Just i el Liceo, a l'espera del Calafell-Caldes de diumenge a la tarda. Un triomf del conjunt del Baix Penedès el faria baixar un lloc a la taula.

Bé és cert que les distàncies són mínimes. Entre el tercer i el novè, el Voltregà, només hi ha tres punts i tres més fins al dotzè, que és el propi Lleida.

En el duel de Les Comes, el Lleida s'ha avançat mitjançant Xavier Aragonès, que ha recollit un rebuig de Torrents a un xut seu per anotar el 0-1. El partit ha derivat amb ocasions per les dues bandes, però l'Igualada ha tret partit, a set minuts per al descans, d'una falta amb targeta blava de Sergi Folguera a Nil Cervera. El porter Martí Zapater ha aturat el penal a Uri Llenas, però el Lleida ha quedat amb un jugador menys i Nil Cervera ho ha aprofitat per aixecar la bola davant de l'arquer i anotar l'empat.

I només mig minut després, Aragonès ha recollit una bola solta i hauria pogut marcar, però no ho ha fet i en el contraatac, Roger Bars ha passat a l'espai per a Aleix Marimon, que abans ja havia rematat al pal. Aquest, entrant per la dreta, ha deixat anar un xut creuat que ha significat el 2-1 amb el qual s'ha arribat al descans.

El partit estava lluny de quedar sentenciat, ja que el Lleida ha pressionat a continuació, en els últims minuts de la primera meitat i a l'inici de la segona, però Nil Cervera, novament, ha obert un forat de dos gols en rematar de manera molt violenta i superar Zapater després que la pilota piqués al pal. El Lleida hauria pogut reduir la distància a 13 minuts per al final en un penal de Tety Vives, que ha caigut damunt de Moncusí a boca de gol. Però Guillem Torrents ha aturat el xut de Nuno Paiva i ha fet més feixuga la remuntada del seu equip. El 3-2 no arribava i, a cinc minuts per acabar, Marc Rouze ha fallat davant del porter però després ha fet una assistència sense mirar perquè el capità Roger Bars, en la seva reaparició a casa després de la lesió, anotés el quart. El Lleida ha retallat l'avantatge en una bola penjada per Aragonès que ha recollit Moncusí. Faltaven encara 2.39, però els forans no han aconseguit el tercer que els donés esperança.