Memòries d’Aràbia

Col·leccionistes de sorra

No soc aquí només per guanyar-me la vida. Hi soc per trempar, per il·lusionar-me jo i la meva gent, per aconseguir una cosa gran. Vull guanyar un Dakar, lluitar, aprendre i créixer. Això em manté viu». És Gerard Farrés però podria ser qualsevol dels participants en el ral·li més dur del món. Des de la seva primera edició, el 1978, endur-se la victòria ha estat com un Sant Graal per als aventurers damunt de dues o quatre rodes. Malgrat que hagi canviat moltes vegades de recorregut, hagi discorregut per tres continents i ja no s’arribi al Llac Rosa de la capital de Senegal que li dona el nom, guanyar aquesta cursa continua exercint un gran magnetisme en qualsevol amant del motor i, de vegades, els fa perdre el cap i tot.

Cal tenir el compte, però, que cada cop és més complicat prendre’s el Dakar com una prova en què ja n’hi ha prou acabant i amb pocs mitjans per assolir-ho. Les dificultats que comporta aconseguir primer un pressupost mínim i després una mecànica competent per afrontar-lo amb garanties són molt grans. L’organització, a més, posa filtres prou importants perquè no hi vagi qualsevol persona que no estigui preparada. Convé minimitzar els riscos, malgrat accidents imprevistos i tràgics com el que aquest any ha costat la vida al pilot de motos amateur tarragoní Carles Falcón.

Després dels anys a Àfrica, amb arribades a la mateixa Dakar, Ciutat del Cap o El Caire i sortides de París, Granada, Barcelona o Marsella, el 2008 es va haver de deixar el continent per l’amenaça terrorista. L’any següent es van iniciar onze anys a Amèrica del Sud, principalment a Argentina, Xile, Perú i Bolívia, en què la velocitat va augmentar i també la repercussió a una zona que havia vist la cursa de lluny. La falta de recursos econòmics dels governs dels països del con sud van provocar que la cursa es rendís als temps que vivim i desembarqués a la cada cop més present Aràbia Saudita dos mesos abans de l’inici de la pandèmia. Aquesta era la cinquena edició en què s’hi corria i hi sembla totalment arrelada, tant com es pot estar en un terreny de sorra i pedra.

Segons que valen dues setmanes

L’edició del Dakar del 2024 només ha vist set participants de casa nostra, una xifra notablement inferior a la dels últims anys. Tots ells han pogut acabar amb més o menys fortuna i tres ho han fet entre els deu primers de la general. Dels altres, il·lustres com el copilot de cotxes odenenc Àlex Haro, 44è en el nou projecte de Ford al costat de Nani Roma, o Isidre Esteve, que ha estat 36è en aquesta ocasió. L’olianès, quart en motos el 2005, dos anys abans de l’accident que el va deixar en una cadira de rodes, ha afrontat el seu novè any en cotxe i, a part d’aspirar a ser competitiu, també vol ajudar a millorar les condicions de conducció de persones amb discapacitat com ell.

La cursa d’enguany també ha vist el 16è lloc del nargonès Jaume Betriu en buguis i el 17è del sasserrenc Marc Torres en camions. Però han estat tres altres participants els que han aspirat, en un moment o altre, al triomf.

Moi Torrallardona ha assolit el seu quart podi després de ser tercer en camions. El navegant nascut a Manresa i establert a Castellfollit del Boix ha corregut catorze Dakars i el va guanyar el 2016. El també manresà Gerard Farrés arriba a la dissetena participació després de córrer onze anys amb moto, amb un tercer lloc el 2017 com a millor fita. El 2019 es va reciclar als buguis. Hi ha estat dos cops segon, l’últim dels quals, el 2022, després de donar una lliçó de company en obeir ordres d’equip i aturar-se a pocs metres de la meta per permetre la victòria del seu cap de files. L’igualadí Armand Monleón ja acumula nou Dakars en tres categories diferents. Després de debutar en motos i ser copilot de buguis, ara ho és d’un dels millors cotxes. Problemes mecànics han evitat el triomf de Torrallardona. Un accident, el de Farrés, i un amortidor, a quaranta quilòmetres de la meta, un segon lloc per a Monleón. Tot i l’experiència acumulada col·leccionant sorra, ningú no s’escapa del fet que un segon de dissort et pugui costar tot un any de preparació.