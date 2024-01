El lateral Héctor Fort, que dissabte passat va debutar com a titular a LaLiga amb el FC Barcelona en la derrota contra el Vila-real (3-5), s'ha compromès a seguir treballant perquè les oportunitats amb el primer equip blaugrana "segueixin arribant" en el futur.

En declaracions als mitjans de comunicació del club, el jugador català, de 17 anys, s'ha mostrat "molt content" pel seu primer partit davant l'afició blaugrana i ha agrait al tècnic Xavi Hernández les oportunitats que està donant als jugadors de La Masia. "Nosaltres, els joves, estem molt agraïts a Xavi Hernández, ho estarem sempre. Agraïm que se'ns miri perquè entenem que és complicat treure joves jugadors. Estem preparats", ha assegurat.

Contra el Vila-real, Fort va jugar d'inici i va ser substituït pel portuguès Joao Cancelo en la represa. Va sumar la seva quarta participació aquest curs amb el primer equip després de ser titular contra l'Anvers, el Barbastre i entrar pel lesionat Balde al partit de quarts de final de la Copa del Rei contra l'Athletic Club. A San Mamés, on el Barça va perdre per 4-2, va ser un dels jugadors més destacats, i es va mostrar especialment solvent en defensa. "Són molts anys treballant per arribar fins aquí, haver-ho complert és una gran felicitat", ha afegit el jugador barceloní nascut l'any 2006.

Fort, juvenil de segon any, s'ha definit com un futbolista "polivalent, amb personalitat, amb bon joc de peus i un bon físic". La seva posició natural és la de lateral dret, però Xavi Hernández l'ha situat al carril esquerre en tres dels quatre partits que ha jugat davant les baixes que ha acumulat el primer equip en aquesta zona del camp. Així mateix, Fort ha agrait el suport, d'amics i companys, i també ha recordat de La Masia que, segons ha precisat, "t'inculca els valors del Barça".