Amb uns pantalons negres que s’estrenyien a l’altura del turmell i un gorro de llana, també negre, calats al cap, Ricky Rubio sortia del Palau Blaugrana amb pas pausat després del seu primer entrenament amb el Barça. Caminava tranquil per a una tornada lenta, ja es veurà si completa, al bàsquet. Va mostrar bona forma i sobretot se’l va veure somriure. "Físicament, està fi", va comentar Roger Grimau, l’entrenador blaugrana.

Ricky va aparèixer aviat a les instal·lacions del FC Barcelona. Dels primers, com si no volgués retardar la tornada a la casa que bé coneix. Els altres jugadors van anar arribant després. L’equip va fer sessió de vídeo i gimnàs. I després va saltar al camp. Amb ell, el base del Masnou, que ha mantingut el to muscular i cardíac gràcies a totes les setmanes acumulades d’entrenaments individuals amb un parell de preparadors al seu costat.

Encert en triples

Grimau va confirmar que va realitzar tota la sessió amb l’equip. "Ha fet l’entrenament normal". Quan les portes es van obrir per als mitjans de comunicació, els jugadors van iniciar tandes de tir. Ricky es va dedicar a llançar triples d’una manera bastant estàtica, relaxada, sense que ningú li posés la mà al davant. Li vam comptabilitzar 9 de 14 encerts. Després ja ens vam descomptar. "Em veig amb ganes i forces de veure com reacciono amb una pilota entre les mans", havia dit en el seu anunci de tornada al Palau. Doncs no tan malament, pel poc que es va veure.

Si la sessió és l’avantsala d’un fitxatge, ningú s’atreveix a dir-ho. Ricky s’està provant després d’haver millorat substancialment dels seus problemes de salut mental, que el van portar a tallar la seva carrera a l’NBA després de 12 temporades. Ara portava uns sis mesos fora d’una rutina pròpia d’un jugador professional per culpa d’un procés depressiu que va saltar a l’estiu en plena convocatòria amb la selecció abans del Mundial.

Actitud de prudència

El jugador català no va fer declaracions després de l’entrenament i Grimau va mantenir el to de prudència que requereix la situació. "No hem parlat de la seva possible tornada. Li hem prestat les instal·lacions perquè s’entreni amb nosaltres. I ja està", va dir davant una sala de premsa bastant més nodrida de l’habitual.

Grimau va espantar qualsevol especulació i es va dedicar a celebrar el pas endavant personal del jugador català. "Estic content de veure Ricky en una pista. És molt bona notícia per a ell en el seu procés de recuperació i és l’important. I a partir d’aquí, normalitat, així és com ens prenem aquesta situació de portes endins, per molt soroll que es generi a l’exterior", va reiterar el tècnic, que es troba amb la paradoxa d’entrenar qui fos el seu company d’equip. És la primera vegada que li passa.

Nico Laprovittola es va referir a la presència de Rubio amb el respecte degut. "L’he vist molt bé, l’he vist disfrutar i hem de recolzar-lo en tot. La persona està per sobre del jugador. De moment només està entrenant. Cal ser pacients i que ell manegi els seus temps". El 7 de febrer, quan es tanca el mercat de l’Eurolliga, sorgeix com a data rellevant.

Per ara no està previst que s’incorpori a la dinàmica de viatges de l’equip. Anirà entrenant i s’anirà veient. Perfil baix. Per això no sembla probable que acudeixi avui al Palau a presenciar el partit de l’Eurolliga que el Barça juga contra el Virtus Bolonya (20.30 hores).

Segon contra tercer de la classificació de la cita europea. Partidàs, eclipsat ahir per Rubio, un noi de 33 anys en lluita contra si mateix i la seva salut i que, es percep amb claredat, té molta gent que l’estima. Tot un èxit a la vida.