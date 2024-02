El FC Barcelona ha obtingut una victòria d’ofici al camp de l’Alabès per 1 a 3 en un partit que ha dominat durant moltes fases, però sense fer mai la sensació d’autoritat i que ha hagut de defensar amb inferioritat durant 25 minuts per l’expulsió —més que rigorosa, injusta— de Vitor Roque.

Ha sorprès Xavi amb 4 centrals a l’alineació, amb Christensen desplaçat a fer de mig centre, i amb Cubarsí ben afermat a la defensa. El tècnic blaugrana havia deixat entendre a la prèvia que recordaven el partit de la primera volta en què Samu els havia fet el 0 a 1 en tan sols 18 segons. Però, es veu que recordar-ho no és haver après la lliçó perquè en només 14 segons Cubarsí ha hagut de fer penal a Sola, que havia guanyat l’esquena de Cancelo. Com que l’extrem alabès estava en fora de joc, els blaugrana s’han estalviat el cinquè gol en el primer minut de la temporada, un rècord insòlit i incomprensible.

Als blaugrana els ha costat entrar en calor. El partit s’ha jugat al camp del Barça durant els primers 10 minuts ben bé, amb ocasions sovintejades a l’àrea de Peña. A partir d’aquest moment, l’escenari ha canviat i l’equip blaugrana ha anat agafant el control. El joc s’ha situat a camp alabès. Pedri, De Jong i Gündogan connectaven i el turc ha trobat Lewandowski que amb una mica de sort s’ha endut la pilota i l’ha picada per damunt de Sivera.

Ha durat poc. A l’últim tram de la primera part, l’Alabès ha obert el partit. Peña ha salvat l’empat amb una intervenció de molt mèrit, en treure un cop de cap de Guridi sol a l’àrea petita. Una mostra de la fragilitat dels de Xavi, incapaços de governar els partits, ni quan el marcador se’ls posa favorable i sembla que en tenen el domini.

Hèctor Fort ha substituït Cancelo al descans. Un senyal clar que el tremp del Barcelona d’avui el marquen els joves. Per tot el que té de bo i per tots els aprenentatges que els calen assolir, encara. Com en la jugada en què Sola l’ha superat amb habilitat i que ha acabat amb l’1 a 2 de Samu, dos minuts encara no des que Gündogan hagués posat el 0 a 2 al marcador en una jugada que ha començat amb un refús de Koundé.

Més que assenyalar Fort, el gol alabès evidencia que als blaugrana els és complicat dominar amb autoritat els partits i imposar la seva superioritat davant d’equips que li són indiscutiblement inferiors. I més perquè el lateral dret que juga a l’esquerra ha acabat completant una actuació més que notable.

O en la de l’1 a 3. Un atac activat per Lamine des de la dreta que se n’ha anat de Javi López amb una finta i ha acabat amb una passada de Fort a Vitor Roque, que ha marcat el seu segon gol com a blaugrana. Era el minut 63. Vol dir que, en circumstàncies normals, el partit hauria d’haver estat controlat. Però, quan les dinàmiques són negatives, és fàcil que tot vagi torçat.

Un error arbitral múltiple, que no ha estat llest per xiular les reiterades faltes dels alabesos per una llei de l’avantatge que ja es veia que no anava a favor dels blaugrana, l’ha culminat amb l’errada d’apreciar-ne una que no era de Vitor Roque i que li ha significat la segona groga —el VAR no hi podia entrar, per més que el brasiler li ho reclamés— i la consegüent expulsió. Tot i la inferioritat amb què han quedat, els blaugrana han sabut mantenir l’avantatge sense les angúnies que es podien imaginar, vist l’expedient que porten durant la temporada.

No era l’Alabès un rival fàcil. Venia de guanyar 3 dels darrers 4 partits. La victòria de l’Athletic Club de divendres contra el Mallorca per 4 a 0 els havia situat a només 2 punts del Barça. Amb la victòria a Vitòria, els blaugrana recuperen els 5 punts de distància respecte dels bilbaïns, però encara estan més a prop de la cinquena plaça, que els deixaria fora de la Lliga de Campions, que no pas del lideratge. I ara per ara, aquest sembla ser l’únic objectiu plausible.