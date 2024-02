El Club Atlètic Manresa lamenta la mort del seu atleta David Pérez Bruque de 18 anys, a causa d'un càncer. "Amb molta tristesa, la família del Club Atlètic Manresa us volem comunicar que avui la llum del David s'ha apagat. Sabem la sort que hem tingut de poder compartir tants moments amb ell. Com a bon velocista, ha marxat de pressa, discret i silenciós", diu el comunicat de club.

David Pérez Bruque havia nascut a Manresa l'1 de març de 2005. "No ha pogut superar la malaltia que en menys d'un any ens ha deixat sense ell", segons el comunicat del CA Manresa.

El club qualifica Pérez Bruque com a "un dels millors velocistes i tanquistes que ha tingut l'entitat en la seva història" i valora "la petjada" que ha deixat a l'entitat i que, per això, "quedarà en la memòria de tots els que l'hem conegut les seves gestes esportives que el van portar a pujar l'esglaó més alt en podis estatals i catalans".

"Ens deixa com el millor atleta de la història del club en els 400 metres llisos i 500 metres llisos en pista coberta, amb uns registres de 48''26 i 1'05''47, respectivament, fins fa menys d'un any", explica el CA Manresa en el seu comunicat, a l'hora que recorda "els seus magnífics 51''78 en els 400 metres tanques i la seva extraordinària actuació al Campionat d'Europa sub 18 disputat a Jerusalem el 2022".

També la Federació Catalana d'Atletisme ha emès un comunicat en què en lamenta la mort.