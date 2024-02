Els jugadors i tècnics dels equips de la Super Copa, la nova competició creada l'estiu passat intercalada entre la Lliga EBA i la Copa Catalunya, aprofita el cap de setmana de descans per Carnaval per organitzar el seu all-star. El poliesportiu de Sant Adrià de Besòs acollirà una tarda amb partit entre les millors jugadores de la competició femenina, els millors de la masculina i també un concurs de triples mixt entre els dos esdeveniments. Deu jugadors i dos tècnics dels cinc equips de casa nostra que hi participen seran presents a la cita, que es disputarà aquest diumenge, dia 11, i que podrà ser seguida en streaming a través de La Xarxa.

A les 16.30 hores començarà el partit femení en què, emulant l'NBA, jugaran la Conferència Oest contra la Conferència Est. Les jugadores de les nostres formacions, el Manresa CBF i l'Events Igualada, han estat englobades en la primera llista, la de l'Oest, que serà entrenada pel tècnic de les bagenques, Marc Rovirosa, i pel de les anoienques, Raül Caballero. Així, el club manresà hi aporta tres elements, Queralt Ribera, Carla Ortas i Iona Garcia, i l'igualadí n'hi afegeix dues, Núria Soler i Carlota Carner. Completen l'equip jugadores del Prat, el TGN, el Joventut les Corts, l'Hospitalet i el Samà Vilanova. Un concurs per amenitzar Quan s'acabi el partit femení, cap a les 18.15 hores, començarà un concurs de triples mixt. Per la banda dels homes, Gerard Gutiérrez (Manresa B) s'enfrontarà a Marc Perapoch (JAC Sants) i Albert Barquets (Tenea Esparreguera) a Eduard Francisco (El Masnou). El guanyador jugarà la final contra la millor de les dones. La nostra representant és Queralt Ribera, que disputarà la primera fase davant de Montsant Guerrero (Premià). Si guanya, s'enfrontarà a la vencedora del Marina Portillo (Roser)-Judith Moya (Granollers). En acabat, a les 19 hores, començarà el partit masculí de les dues conferències. Els nostres jugadors seran Albert Barquets i Diego Dias (Esparreguera), Max Gaspà (Manresa B) i Rubén Morales (Nou Bàsquet Olesa), que també seran a la conferència Oest.