El jugador del Club Billar Manresa Francesc Hernández participarà durant tot aquest cap de setmana en el Campionat d'Espanya de billar artístic que ha de tenir lloc a la localitat valenciana de Paiporta. La competició aplega un total de nou jugadors de tot l'estat que intentaran aconseguir el màxim guardó.

Aquest torneig ha de servir a Hernández per preparar el Campionat d'Europa de l'especialitat, tant en la modalitat individual, com de parelles, que s'ha de disputar a la capital turca, Ankara. En la prova de dobles farà equip amb Xavier Fonellosa, del Club Billar Monforte, i el torneig tindrà lloc entre els propers 4 i 10 de març. En aquesta competició ara mateix hi ha dotze parelles inscrites, amb un altre combinat espanyol, el format per Héctor Cuadrado i Sergio Sánchez. Fonellosa i Hernández tenen de suplent el vallesà Jordi Oliver i s'enfrontaran a tres parelles de Turquia, dues de franceses, dues d'alemanyes i una d'Austria, Països Baixos i Bèlgica.

Aquesta no és l'únic torneig que veurà la presència de jugadors del Club Billar Manresa durant aquest cap de setmana. La jugadora del club Eva Hermida es desplaçarà fins a Lleida per afrontar-hi el Campionat de Catalunya de billar a tres bandes femení. En aquest toneig hi haurà la presència de sis jugadores del país.

Finalment, els jugadors del club Josep Lluís González i Antonio Sáez es traslladaran fins a Sant Boi de Llobregat, on afrontaran la final del Campionat de Catalunya també de billar a tres bandes, en aquest cas de Segona Divisió.